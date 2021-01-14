"Bitmeyen Dayanışma Hikayemiz: Kızılay" sergisi Tarık Zafer Tunaya Sanat Galerisi'nde açıldı (2)

Türk Kızılayın 153 yıllık merhamet ve iyilik tarihine ışık tutan "Bitmeyen Dayanışma Hikayemiz: Kızılay" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Kızılay iş birliği kapsamında, Tarık Zafer Tunaya Sanat Galerisi'nde açılan sergide, Haluk Perk koleksiyonundan seçkin eserler ve materyaller yer alıyor.

Küratörlüğünü Kızılay Sanat Direktörü Mehmet Lütfi Şen'in üstlendiği sergide, 103 yıl önce Cihan Harbi devam Galatasaray Lisesi'nde açılan Hilal-i Ahmer Sergisi için basılmış sergi nizamnamesinin transkripsiyonu tıpkıbasım kitapçığı, Kızılay'ın duyuru ve yardım kampanyalarının yer aldığı afişler, kanla ve ilk yardımla ilgili duyuru afişleri ve kitaplar, farklı dönemlerden yayınlar, 71 yıl önce açılan Milletlerarası Bebek Sergisi ile ilgili dokümanlar, Hilal-i Ahmer dönemine ait fotoğraf, kartpostal, pul ve gravürler gibi pek çok materyal izleyiciyle buluştu.

Sergi açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Kızılay'ın dünyanın sayılı yardım kuruluşlarından biri olduğuna dikkati çekerek, "153 yıl öce 'Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti olarak kurulan, Türkiye'de ve dünyada, insani yardım hizmetinde model alınan, insanların en zor anlarında yanındaki kuruluş olmak vizyonuyla hareket eden Kızılay'ımızın tarihi ve insanlığa hizmetleri birbirinden farklı ve ilgici çekici belgelerle siz değerli sanatseverlerin, izleyicilerimizin ve meraklıların ilgisine sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Yavuz, sergide ayrıca Kızılay'ın güncel sanat projesi olan Hilal-i Ahmer Koleksiyonu'nda bulunan çalışmaların da görülebileceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kuruluş amacının ve hedeflerinin çok ötesinde birçok alanda faaliyet gösteren ve ihtiyaç sahiplerine milletimizin merhamet elini uzatan Kızılay'ımızın faaliyetlerinin duyurulması ve tanıtılması için Bakanlık olarak katkıda bulunmaktan çok büyük gurur duyuyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak tarihimize, kültürümüze ve medeniyetimize dair böylesi müstesna bir etkinliği kültür merkezimizde misafir etmek son derece mutluluk verici.

Şu an içinde bulunduğumuz Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, geçen yıldan bu yana faaliyete geçirdiğimiz Beyoğlu Kültür Yolu Projesi'nin son derece önemli duraklarından bir tanesi. Bu merkezi, geçtiğimiz Haziran ayında açtık, o günden bu güne çok sayıda sanatsal ve kültürel etkinliğe de ev sahipliği yapmaktayız. Ne mutlu bize ki 2021 yılının ilk sergisini de böyle kıymetli bir çalışmayla gerçekleştirmiş oluyoruz."

"İnsanın sanata ve kültüre olan açlığını da bir şekilde gidermek gerekir"

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık da serginin Kızılay'ın kuruluşundan bugüne kadar yaptığı bütün faaliyetlerin hikayesini içeren bir çalışma olduğunu belirterek, "Kızılay olarak insan bedeninin ihtiyacı olan gıdayı vermek, ihtiyacı olan insanlara ulaştırmak gibi bir sorumluluğumuz var. Ancak bir taraftan da insanın sanata ve kültüre olan açlığını da bir şekilde gidermek gerekir. Çünkü insan beden ruhla beraber sağlıklı bir bütün. Sanat olmazsa olmaz." şeklinde konuştu.

Kınık, serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiği konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak serginin ziyaret edebileceğini de ifade etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ise sergide sadece bir kurumun tarihinin değil bir milletin felaketler ve bunların karşısında sergilediği dayanışmanın görülebileceğine vurgu yaparak, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bu sergi bir anlamda ve büyük ölçüde Türk Kızılayının görsel hafızasını ve görsel hafıza yolculuğunu oluşturuyor. Bakanlığımızın desteğiyle bu mekanda böyle bir serginin açılmış olması son derece önemli. Koleksiyonerimiz Haluk Bey'i ben tebrik ediyorum. Sadece bu alanda değil pek çok disiplinde zengin bir koleksiyonu var. Bunu paylaşmakta da pek çok koleksiyonerin aksine çok cömert bir tavır sergiliyor. Sanat sadece bugüne ve düne has değil, bugünden geleceğe uzanan, hem gönüllerimizi hem de nesillerimizi inşa edeceğimiz bir alandır. Kızılayın sanatla buluşmasını da takdire şayan buluyorum."

"Bu kendi yolculuğumuz, kendi hikayemiz ve kendi dayanışmamız"

Kızılay Sanat Direktörü ve sergi küratörü Mehmet Lütfi Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kızılay tarihinin aynı zamanda bu milletin tarihi olduğunu vurgulayarak, "Kızılay milletin gönüllü destekleri ve dayanışmasıyla varlığını kazanmış bir kurum ve biz İstiklal Savaşı verdiğimiz zaman da, Kıbrıs Barış Harekatı'nda da, bugün memleketimizde 4 milyondan fazla mülteciyi ağırlarken de Kızılay var. Aslında Kızılay bizim kendi hikayemiz." dedi.

Şen, sergide bu tarihsel hafızayı canlandırmak ve farklı dönemlerine işaret etmek adına düzenlendiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sergiyi izleyen sanatseverler Kızılayın kronolojik tarihinin içinden geçecekler. Bunların dönemin dillerine, grafiklerine ve objelere yansıyan hallerini görecekler. Kızılay'ın 150 yıllık hikayesini anlattığımız tek bölümden oluşan muhteşem bir Kızılay filmi burada izleyebilecekler. Dinamik bir sergi olacak ve değişecek. Bu kendi yolculuğumuz, kendi hikayemiz ve kendi dayanışmamız. Bunun içinden geçmek hepimize iyi gelecek diye düşünüyorum. Ben bu dönemde pandemi şartlarına uygun olarak sanatla buluşmanın bize çok iyi geleceğini düşünüyorum. Haluk Perk koleksiyonu çok farklı alanları kapsayan bir koleksiyon, biz burada özerk bir sergi hazırladık. Her döneme ilişkin az örnekle bir yolculuk yapalım istiyoruz. Çok değerli bir koleksiyon ve sergi ileride büyüyerek Kızılay'ın hikayesini anlatan bir müzeye dönüşebilecek. Onu da hep beraber görebileceğiz."

Kızılay tarihi ve güncel etkinlikleri temalı videoları, Kızılay'ın güncel sanat projesi, Hilal-i Ahmer Koleksiyondan Hüsamettin Koçan, Ergin İnan, Bahri Genç, Günseli Kato, Devrim Erbil ve Tomur Atagök'ün çalışmaları, birbirini takip eden haftalık periyodlarla sergilenecek.

"Bitmeyen Dayanışma Hikayemiz: Kızılay" sergisi, 27 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Yüksel Kaya