: Bitlisli kanaat önderi Abdulkerim Çevik'in cenazesi toprağa verildi

19.01.2020 20:21 | Son Güncelleme: 19.01.2020 20:23

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, kanaat önderi Abdulkerim Çevik (50), uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Erentepe Mahallesi'ndeki Muhammed Hafit Efendi Mescidi'ne giden Y.Ş, burada görüştüğü Çevik'e silahla ateş açtı. Ağır yaralanan Çevik, ambulansla kaldırıldığı Güroymak Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan Y.Ş'nin üzerinde 3 ruhsatsız silah bulundu.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar da hastaneye giderek olay hakkında bilgi aldı.

Hastanedeki işlemlerin ardından Bitlis'in Güroymak ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kanaat önderi Abdulkerim Çevik'in cenazesi toprağa verildi.

Olayın ardından Güroymak Devlet Hastanesine kaldırılan ve burada otopsi işlemleri tamamlanan Çevik'in cenazesi, Erentepe Mahallesi'ndeki Şeyh Masum Camisi'ne getirildi.

Akşam namazının ardından Çevik'in cenaze namazını İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani kıldırarak dua etti.

Daha sonra soğuk havaya ve kar yağışına rağmen omuzlara alınan Çevik'in cenazesi, Şeyh Abdurrahman-i Taği Mezarlığında götürülerek toprağa verildi.

Cenazeye, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Bitlis Milletvekilleri Cemal Taşar ve Vahit Kiler, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Nuri Serkantkara, kurum amirleri, din adamları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

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