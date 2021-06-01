Bitlisli kadınların evlerdinde yaptığı ürünler sergilendi
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Bitlisli kadınların evlerdinde yaptığı ürünler sergilendi

Bitlisli kadınların evlerdinde yaptığı ürünler sergilendi
Anadolu Ajansı / Ahmet Okur - Haberler | Güncel

Bitlis'te kadınlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurs merkezlerinin kapanması nedeniyle evlerinde yaptıkları el emeği göz nuru ürünleri sergiledi.

Bitlis'te kadınlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurs merkezlerinin kapanması nedeniyle evlerinde yaptıkları el emeği göz nuru ürünleri sergiledi.

Salgın nedeniyle Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile Bitlis Belediyesince açılan kurslara gidemeyen kadınlar, evlerinde çeşitli dallarda ürünler yapmaya başladı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen uzaktan eğitime katılan 3 bin 450 kadın kursiyerin yaptığı ürünler, sergilenerek vatandaşların beğenisine sunuldu.

Serginin açılışını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, gazetecilere, kadınların aldıkları eğitimle birbirinden güzel eserler yaptığını söyledi.

Şu ana kadar bin öğrenciye sertifikalarını verildiğini aktaran Korkmaz, "Salgın nedeniyle zor bir süreç geçirdik. Kadınların bir çoğu evlerinden kurslara devam etti. Mesafe kuralına uygun açılan kurslara alınan az sayıdaki kursiyerlerle ürün yapıldı. Kursiyer ve usta öğreticiler müthiş eserler ortaya çıkarmış. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu eserlerin sadece burada sergilenmesiyle kalmıyoruz. İstanbul'da birkaç yerle görüştük. Yakında bunların il dışında da satışına başlayacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

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