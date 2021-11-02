Bitlisli kadınlar Siirt'in tarihi mekanlarını gezdi

BİTLİS (AA) - Bitlis Belediyesi, sosyal belediyecilik kapsamında kentteki kadınlara yönelik çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce Toplum Destek Merkezi'nde açılan kurslara katılan kadın kursiyerler, Siirt'in Tillo ilçesine geziye götürüldü.

Kadınların meslek edinmeleri ve istihdamlarına yönelik çalışmalara önem veren Bitlis Belediyesince Tillo'ya gönderilen kadınlar, burada turistik ve dini mekanları gezdi.

Geziye katılan kadınlar, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'a teşekkür etti.

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