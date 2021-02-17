Bitlisli gençler yüzeyi buz tutan Nazik Gölü'nde futbol oynadı
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Bitlisli gençler yüzeyi buz tutan Nazik Gölü'nde futbol oynadı

17.02.2021 15:15 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:18
Bitlisli gençler yüzeyi buz tutan Nazik Gölü'nde futbol oynadı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Nazik Gölü'nün yüzeyi buz tuttu.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Nazik Gölü'nün yüzeyi buz tuttu.

Dondurucu soğuklar nedeniyle yüzeyi buzla kaplanan Nazik Gölü'ne gelen Dilburnu köyünde yaşayan gençler, tehlikeye aldırış etmeden doyasıya eğlendi.

Köylülerden Mehmet Oğur, kış boyunca donan göl üzerinde futbol oynayarak burayı bir eğlence alanına dönüştürdüklerini söyledi.

Yazın balıkçılık yaparak ailesini geçindirdiğini belirten Oğur, "Her yıl aralık ayından sonra buralar buz tutuyor. Gölde buz kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaşmış. Köyümüzdeki gençlerle birlikte donan gölde futbol maçı yapıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Adıyaman

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