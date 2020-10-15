Bitlis Valisi Çağatay Hizan Kaymakamı Yelek'i ziyaret etti
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Bitlis Valisi Çağatay Hizan Kaymakamı Yelek'i ziyaret etti

15.10.2020 18:49 | Son Güncelleme: 15.10.2020 18:52
Bitlis Valisi Çağatay Hizan Kaymakamı Yelek'i ziyaret etti

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Hizan Kaymakamlığına atanan Muhammed İkbal Yelek'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Hizan Kaymakamlığına atanan Muhammed İkbal Yelek'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Vali Çağatay beraberindeki Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile Kaymakam Yelek'i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Yelek, Vali Oktay Çağatay'a teşekkür etti.

Yelek, ilçede hayata geçireceği projeler hakkında Vali Çağatay'a bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan

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