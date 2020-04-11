Bitlis Valisi Çağatay'dan yardım kolileri gönderen Bitlisli iş insanına teşekkür mesajı BİTLİS Valisi Oktay Çağatay, ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere 3 bin koli gıda yardımı yapan iş insanı Ahmet Eren'e, yayınladığı mesajla teşekkür etti.

BİTLİS Valisi Oktay Çağatay, ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere 3 bin koli gıda yardımı yapan iş insanı Ahmet Eren 'e, yayınladığı mesajla teşekkür etti. Vali Oktay Çağatay, Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren'e teşekkür için yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "

- Bitlis Bitlis ilimize eğitim başta olmak üzere her alanda ve her zaman büyük desteklerde bulunan ve bu konuda Bitlis'imizin gururu olan Eren Holding, koronavirüs ile mücadele ettiğimiz bu zor günlerde Bitlisli vatandaşlarımızı unutmadı. Eren Holding, Bitlis'te yaşayan ihtiyaç sahibi binlerce vatandaşımıza dağıtılmak üzere, temel ihtiyaç maddesi desteğinde bulundu. Eren Holding tarafından yapılan yardımlar, önümüzdeki günlerde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza valiliğimiz tarafından dağıtılmaya başlanacaktır. Geçirdiğimiz bu zor günlerde Bitlis'imizi unutmayarak yardımlarını esirgemeyen başta Ahmet Eren olmak üzere, Eren Holding ailesine Bitlisli hemşerilerimiz adına Bitlis Valisi olarak teşekkürlerimi sunarım."- Bitlis Kaynak: DHA