Vali Oktay Çağatay, Güvenlik Güçlerimizi Ziyaret Ederek Bayramlarını Kutladı
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Vali Oktay Çağatay, Güvenlik Güçlerimizi Ziyaret Ederek Bayramlarını Kutladı

Vali Oktay Çağatay, Güvenlik Güçlerimizi Ziyaret Ederek Bayramlarını Kutladı
Habermetre - Haberler | Güncel

Vali Oktay Çağatay Kurban Bayramının ilk ziyaretini Bitlis Merkez kırsalında bulunan 2050 rakımlı Gazitepe Üs Bölgesine gerçekleştirdi.

Vali Oktay Çağatay Kurban Bayramının ilk ziyaretini Bitlis Merkez kırsalında bulunan 2050 rakımlı Gazitepe Üs Bölgesine gerçekleştirdi.

Üs bölgesindeki ve komando ve korucuların Kurban Bayramlarını kutlayan Vali Oktay Çağatay, konuşmasında;

"Allah, sizlere nice bayramlara inşallah sağlıkla, mutlulukla huzurla vatanımızın birliği ve dirliği içinde ulaşmayı nasip etsin, şehitlerimize rahmet etsin, gazilerimize de sıhhat ve afiyet versin inşallah. Sizleri görmek bizi mutlu etti, yeni Emniyet Müdürümüzle beraber, Paşamızla beraber bir kez daha Sehi'de beraberiz. Allah sizleri korusun, sizlerin ayağına taş değdirmesin. Sayın İçişleri Bakanımızın sizlere selamı var, bayramlarınızı tek tek tebrik ediyorlar. Ben de tekrardan bayramınızı tebrik ediyorum, Allaha emanet olun. " dedi. Terörle mücadelede gösterdikleri üstün başarıları nedeniyle teşekkürlerini iletip askerlerle sohbet ederek onlara moral verdi.

Vali Oktay Çağatay, Gazitepe Üs Bölgesi ziyaretleri sonrası Bitlis-Siirt yolu üzerinde bulunan Tanrıyar Jandarma Yol Emniyet ve Kontrol Noktasını ve Bitlis Merkezde Emniyet Müdürlüğüne ait 94 Yol Uygulama noktasını ziyaret etti. Uygulama noktalarında bulunan Jandarma ve Emniyet personellerinin bayramını kutlayan Vali Çağatay, bayramın hüzne dönüşmemesi için sürücülere trafik kurallarına uymaları yönünde tavsiyelerde bulunup vatandaşların Kurban Bayramlarını şeker ve kolonya ikram ederek kutladı.

Vali Oktay Çağatay'ın Kurban Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyaretlere, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ve İl Emniyet Müdürü Celal Özcan katıldı.

Vali Oktay Çağatay, Güvenlik Güçlerimizi Ziyaret Ederek Bayramlarını Kutladı
Vali Oktay Çağatay, Güvenlik Güçlerimizi Ziyaret Ederek Bayramlarını Kutladı
Vali Oktay Çağatay, Güvenlik Güçlerimizi Ziyaret Ederek Bayramlarını Kutladı
Vali Oktay Çağatay, Güvenlik Güçlerimizi Ziyaret Ederek Bayramlarını Kutladı

Kaynak: Habermetre

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