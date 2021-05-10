Bitlis'teki STK'lerden İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki

Bitlis'te sivil toplum kuruluşları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Bitlis'te sivil toplum kuruluşları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Merkeze bağlı Hüsrevpaşa Mahallesi'ndeki dernek binası önünde bir araya gelen Anadolu Gençlik Derneği Bitlis Şubesi üyeleri saldırıları protesto etti. Gruptakiler adına açıklama yapan Şube Başkanı Abdurrahim Doğru, Kudüs'ün Müslümanların en çetin imtihanı olduğunu söyledi.

Kudüs'ün, Müslümanların yeryüzünde olup bitenler karşısında nerede durduğunun, kimlerle olduğunun ve neye hizmet ettiğinin en önemli göstergesi olduğunu belirten Doğru, şunları aktardı:

"Bu coğrafyaya çizilen yapay sınırlar tarih atlaslarında sömürgeciliğin sonu olarak yer alacaktır. Kudüs mutlaka özgürlüğe, Müslümanlar da birliğe kavuşacaktır. Mescid-i Aksa'nın işgal altında olması sadece Filistinlilerin meselesi değildir. Ümmetin meselesidir."

İsrail aleyhine slogan atan dernek üyeleri, duanın ardından dağıldı.

Tatvan ilçesinde de bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri adına açıklama yapan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Cihat Aytaş, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'ya girerek ibadet edenlere saldırıda bulunduğunu belirtti.

İbadet eden 1000'in üzerinde Filistinlinin saldırıda yaralandığını belirten Aytaş, şöyle devam etti:

"Sayıları binlere ulaşan Filistinli kardeşlerimiz direnişe devam ediyor. İsrail'in son günlerde yaptığı saldırılar ve hukuk tanımazlık, yalnızca Müslümanların yeryüzündeki en kutsal mekanlarından biri olan Mescid-i Aksa ile sınırlı kalmayıp pek çok olayda daha kendini göstermiştir. Müslümanlar olarak, İsrail'in politikalarını hiçbir zaman benimsemeyeceğimizi ifade ediyor, özgür bir Filistin ve Mescid-i Aksa için gerekirse canlarımızı ortaya koyacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz. Kudüs ve Mescid-i Aksa, kirli postallardan kurtuluncaya ve Filistin özgür kalıncaya kadar kardeşlerimizin yanında olduğumuzu buradan ilan ediyoruz."

Açılamanın ardından İlçe Müftüsü Zahid Demirel dua etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur