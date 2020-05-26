Bitlis'teki Nazik ve Aygır göllerine 70 bin yavru balık bırakıldı
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Bitlis'teki Nazik ve Aygır göllerine 70 bin yavru balık bırakıldı

Bitlis'in Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde bulunan Nazik ve Aygır göllerine Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 70 bin yavru sazan balığı bırakıldı.

Bitlis'teki Nazik ve Aygır göllerine 70 bin yavru balık bırakıldı
26.05.2020 14:42 | Son Güncelleme: 26.05.2020 14:45

Bitlis'in Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde bulunan Nazik ve Aygır göllerine Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 70 bin yavru sazan balığı bırakıldı.

Göllerde balık türlerini koruyarak, çeşitliliği artırmak için çalışma yaptıklarını belirten Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi nedeniyle çiftçilerin yaşadığı sıkıntıları en aza indirerek, üretim sağlamalarının önünü açmaya çalıştıklarını söyledi. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleri ile iç sularda balık türlerinin artırılması için başlatılan çalışmalarda Antalya Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü'nde üretilen 70 bin sazan cinsi yavru balık Bitlis'e getirilerek Ahlat sınırları içerisinde bulunan Nazik Gölü ile Adilcevaz'da bulunan Aygır Gölü'ne bırakıldı. Yapılan çalışmayla göllerdeki balık miktarını artırmayı hedeflediklerini belirten Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, yavrulama döneminde bilinçsiz avlanmanın yapılmaması için bölgedeki balıkçılık yapan köylülere de çağrıda bulundu. Bitlis ve bölgesinde yıllık 200-250 ton kültür balıkçılığı yapıldığını da sözlerine ekleyen Çelik, "Dünya geneli pandemiye dönüşen Covid-19 salgını ülkemizi de olumsuz etkiledi. Pandemi süresince ülkemizdeki 82 milyon insanımızın doyması, yeterli gıdanın üretimi, üretilen gıdanın arzı, sofraya ulaştırana dek Cumhurbaşkanımızın, Tarım ve Orman Bakanlığımızın, Valimiz Oktay Çağatay'ın talimatlarıyla bizlerde Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak mühendislerimizle, veterinerlerimizle ve ilgili personellerimizle sahadayız. Üretim olsun diye sürekli çiftçi ve üreticimizin yanındayız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün uygulamakta olduğu "İç Sularda Balıklama Projesi" kapsamında 2 ayrı göle 70 bin yavru sazan balığı bıraktıklarını hatırlatan Çelik, "Bakanlığımız tarafından Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü'nde üretilen 70 bin sazan cinsi yavru balık bize gönderildi. Ahlat ilçemizde bulunan Nazik Gölü'ne 40 bin adet atacağız. 30 bin adette Adilcevaz ilçemizde bulunan Aygır Gölü'ne bırakacağız. Bu projenin amacı tarım ve hayvancılıkta sürekliliğin sağlanması. Malumunuz su ürünlerinde balık önemli bir gıdadır ilimizde ve ülkemizde. Sürdürülebilir tarımsal üretimin devamı için balıklama faaliyetini bu şekilde yapıyoruz" diye konuştu.

Bölgede geçimini balıkçılıkla sürdüren vatandaşlara uyarılarda bulunan Çelik, bırakılan yavru balıkların en az bir yıl avlanmaması gerektiğinin altını çizerek, "Su ürünleri Bitlis ekonomisine yıllık 4 milyon TL girdi sağlıyor. İlimizde 7 adet su ürünleri üretim tesisimiz var. Her yılı yaklaşık 200-250 ton arasında kültür balıkçılığı yapılmaktadır. Su ürünlerinin ilimize gayri safi milli hasıla anlamında yaklaşık 4 milyon TL ekonomiye katkı sunmaktadır. Biz bu pandemi sürecinde çiftçilerimizin, insanlarımızın evde kalarak sağlıklarını korumalarını diliyoruz. Biz onların yerine sürekli sahadayız ve çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

(Vahit Olcay/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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