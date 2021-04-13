Bitlis'te zabıta ekipleri gıda denetimi yaptı
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Bitlis'te zabıta ekipleri gıda denetimi yaptı

Anadolu Ajansı / Ahmet Okur - Haberler | Güncel
Bitlis'te zabıta ekipleri gıda denetimi yaptı

Bitlis Belediyesi zabıta ekipleri, ramazan dolayısıyla gıda denetimlerini artırdı.

Bitlis Belediyesi zabıta ekipleri, ramazan dolayısıyla gıda denetimlerini artırdı.

Kentteki fırın, market, kasap ve manavları denetleyen ekipler, ürünlerin hijyenik ortamda üretilmesi, yeni tip koronavirüs kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Ekipler, esnaf ve vatandaşlara gerekli bilgilendirmeleri yaparak kurallara uymalarını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

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