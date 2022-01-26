Bitlis'te yüzeyi buz tutan Nazik Gölü'nde kıyıya vuran balıklar dondu

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde yüzeyi buz tutan Nazik Gölü'nde kıyıya vuran balıkların bazıları telef oldu.

Yaklaşık 40 kilometrekarelik alana sahip Nazik Gölü'nün yüzeyi soğuk havalar nedeniyle buz tuttu.

Gölde çoğu yavru olmak üzere onlarca balık buz tabakasının içinde oksijensiz kalarak telef oldu.

Dilburnu köyündeki balıkçılık yapan Ümran Can, rüzgarların oluşturduğu dalgalarla birlikte kıyıya vuran balıkların gölün buz tutmasıyla birlikte kıyıya yakın yerlerde donduğunu söyledi.

Bu yıl havaların soğuk ve sert geçtiğini belirten Can, kıyıya yakın bölgelerde buz kütlelerinin arasında donan balıkların görülebildiğini aktardı.