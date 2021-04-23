Bitlis'te teröristlere ait el bombası ve EYP düzenekleri bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bitlis'te teröristlere ait el bombası ve EYP düzenekleri bulundu

Bitlis'te teröristlere ait el bombası ve EYP düzenekleri bulundu
Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ - Haberler | Güncel

BİTLİS'in Tatvan ve Mutki ilçelerinde, jandarmanın düzenlediği operasyonlarda, teröristlerin kullandığı tespit edilen 2 sığınakta, el bombaları, el yapımı patlayıcı (EYP) düzenekleri ele geçirildi.

BİTLİS'in Tatvan ve Mutki ilçelerinde, jandarmanın düzenlediği operasyonlarda, teröristlerin kullandığı tespit edilen 2 sığınakta, el bombaları, el yapımı patlayıcı (EYP) düzenekleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tatvan ilçesine bağlı Dönertaş köyü kırsalında 'Eren-11 Şehit Uzm. J. VI. Kad. Çvş. Eyüp Fidan 2021' adı verilen operasyon düzenledi. Yapılan arazi arama- tarama faaliyetinde teröristlere ait 2 sığınak tespit edildi. Sığınaklardaki aramada 5 el bombası 5,56 mm çapında 90 mermi, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 2 kilogramlık 2 emisyon patlayıcı, 200 metre elektrik kablosu, 8 büyük pil, akü, güneş paneli, 15 kilogram amonyum nitrat, 20 metre elektrik kablosu, radyo, 2 satranç takımı, tavla takımı, el feneri, ısıtıcı soba, dikiş seti, çok sayıda mutfak, sağlık, inşaat ve giyim malzemesi ele geçirildi.

Mutki ilçesine bağlı Kapaklı köyü kırsalında da 'Eren-11 Şehit J. Asb. Kd. Çvş. Ömer Doğan 2021-07' operasyonu düzenlendi. Operasyonda toprağa gömülü 4 el bombası, 7,62 mm çapında 240 mermi, 3 büyük pil, leşker kıyafeti ve puşi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler ise sığınakla birlikte imha edildi.

Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.


Bitlis'te teröristlere ait el bombası ve EYP düzenekleri bulundu
Bitlis'te teröristlere ait el bombası ve EYP düzenekleri bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ersin Tatar Vedat Bilgin Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Merve Dizdar Serdar Ortaç
Spor Ömer Ali Yılmaz Vural Sergen Yalçın Suat Arslanboğa Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bitlis'te teröristlere ait el bombası ve EYP düzenekleri bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 15:19:11. #1.14#

title