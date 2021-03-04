Bitlis'te şehit olan Korgeneral Osman Erbaş, 15 Temmuz darbecilerine bu sözlerle tepki göstermişti
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Bitlis'te şehit olan Korgeneral Osman Erbaş, 15 Temmuz darbecilerine bu sözlerle tepki göstermişti

04.03.2021 20:58 | Son Güncelleme: 04.03.2021 21:04
Bitlis'te şehit olan Korgeneral Osman Erbaş, 15 Temmuz darbecilerine bu sözlerle tepki göstermişti

Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırları içinde düşen askeri helikopterde, 10 askerimiz şehit oldu. Şehit olanlar arasında yer alan Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın 15 Temmuz darbe girişimi akşamında İncirlik üssünde oynadığı önemli rol ve şehit cenazesinde gösterdiği, "Onlar Türk askeri değil katiller" tepkisi hatırlandı.

Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere saat 13.55'te havalanan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi helikopterin düşmesi sonucu 10 askerimiz şehit oldu, 3'ü ise yaralandı. Şehit olanlar arasında yer alan Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın 15 Temmuz darbe girişimi akşamında İncirlik üssünde oynadığı önemli rol ve şehit cenazesinde gösterdiği tepkisi hatırlandı.

"ONLAR TÜRK ASKERİ DEĞİL KATİLLER"

Yaklaşık 5 yıldır 8. Kolordu Komutanlığını görevini yürüten Osman Erbaş, 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi akşamı, darbecilere karşı gelerek Adana'da İncirlik üssünün darbeye dahil edilmemesinde önemli bir rol oynamıştı. Darbe girişiminde şehit olan polis Aytekin Kuru ve Sevda Güngör ile Piyade Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine için Adana'da Sabancı Merkez Camii'ndeki düzenlenen cenaze törenine katılan Erbaş, "Türk askeri katil olmaz. Katil Türk askeri değildir. Onlar Türk askeri değil katiller" diyerek tepki göstermişti.

Kolordu Komutanı Erbaş ayrıca, cenaze töreninde 3 şehidin ailelerine sarılıp "Ağlamayın" diyerek teselli etmiş, "Türk askeri vatandaşını öldürmez vatandaşına kurşun sıkmaz" demişti.

OSMAN ERBAŞ KİMDİR?

Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Yozgat'ın Yerköylü'nde dünyaya geldi. Erbaş, ilk ve ortaokulu memleketinde bitirdikten sonra askeri okuldan başarı ile mezun oldu. Korgeneral Erbaş, yaklaşık 5 yıldır 8. Kolordu Komutanlığını yürütüyordu.

Bitlis'te şehit olan Korgeneral Osman Erbaş, 15 Temmuz darbecilerine bu sözlerle tepki göstermişti
Bitlis'te şehit olan Korgeneral Osman Erbaş, 15 Temmuz darbecilerine bu sözlerle tepki göstermişti

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