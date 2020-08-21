Bitlis'te PKK'ya ait 11 adet dolu tüp ile yaşam malzemesi ele geçirildi...İmha anları kamerada
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Bitlis'te PKK'ya ait 11 adet dolu tüp ile yaşam malzemesi ele geçirildi...İmha anları kamerada

Bitlis'te PKK'ya ait 11 adet dolu tüp ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

21.08.2020 18:05 | Son Güncelleme: 21.08.2020 18:09

Bitlis'te PKK'ya ait 11 adet dolu tüp ile yaşam malzemesi ele geçirildi...İmha anları kamerada

BİTLİS - Bitlisin Mutki ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu ele geçirilen ve PKK terör örgüne ait olan 11 adet dolu tüp ile yaşam malzemesi imha edildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; Bitlis'in Mutki ilçesi kırsalında BTÖ mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi olduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine; 19 Ağustos 2020 tarihi itibariyle BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Volkan 2020-115" operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında; 21 Ağustos 2020 günü araziye gizlenmiş vaziyette 6 adet 12 kilogramlık dolu tüp, 5 adet 2 kilogramlık dolu tüp, 10 adet kuru maya 10 adet sigara kağıdı, 25 kilogram Ayçiçek yağı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile yerinde imha edilmiş, olayla ilgili tahkikata başlanmıştır" denildi.

Bitlis'te PKK'ya ait 11 adet dolu tüp ile yaşam malzemesi ele geçirildi...İmha anları kamerada

Kaynak: İHA

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