Bitlis'te öğrencilere yarıyıl tatilinde kayak eğitimi - Haberler
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Bitlis'te öğrencilere yarıyıl tatilinde kayak eğitimi

Bitlis'te öğrencilere yarıyıl tatilinde kayak eğitimi

BİTLİS'te, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, yarıyıl tatiline giren 6 ile 15 yaşları arasındaki 170 öğrenciye kayak eğitimi veriliyor.

BİTLİS (DHA) - BİTLİS'te, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, yarıyıl tatiline giren 6 ile 15 yaşları arasındaki 170 öğrenciye kayak eğitimi veriliyor. Kayak antrenörü Mesut Huyut, geleceğin sporcularını yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kent merkezindeki Erhan Onur Güler Kayak Merkezi, kış sezonunun 1,5 ay önce açılmasıyla kayakseverlerin uğrak yeri oldu. Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yarıyıl tatiline giren 6 ile 15 yaş grubu arasındaki farklı okullardan 170 öğrenciye, tesiste, kayak eğitimi verilmeye başlandı. 4 antrenör tarafından haftanın 5 günü verilen eğitimlerde, öğrencilere kayak ve kayma teknikleri öğretiliyor.

Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde görevli kayak antrenörü Mesut Huyut, yarıyıl tatilinde eğitimlerin devam edeceğini söyledi. Geleceğin sporcularını yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Huyut, "Erhan Onur Güler Kayak Tesisleri'nde yarıyıl kayak temel eğitim faaliyetimizi başlattık. 100'ü aktif sporcumuz, 70 temel kayak eğitimi alan toplam 170 sporcu ve 4 antrenör eşliğinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tesisimizdeki 10 personellimizle birlikte çocuklarımızı eğitmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki süreç için hem yarışmalara hazırlamak, hem de yeni başlayan öğrencilerimize kayağı öğretmek için çalışıyoruz. Bugün hem normal çalışmalarımızı yapıyoruz, hem de 6-8 yaşındaki çocuklarımızın kayak temel eğitimlerini veriyoruz. Önümüzdeki yıllarda da bu çocuklarımıza kapı eğitimlerimizi ve yarış eğitimlerimizi vererek geleceğin kayakçılarını yetiştireceğiz" diye konuştu.


Bitlis'te öğrencilere yarıyıl tatilinde kayak eğitimi

Bitlis'te öğrencilere yarıyıl tatilinde kayak eğitimi

Bitlis'te öğrencilere yarıyıl tatilinde kayak eğitimi

Bitlis'te öğrencilere yarıyıl tatilinde kayak eğitimi

Bitlis'te öğrencilere yarıyıl tatilinde kayak eğitimi

Bitlis'te öğrencilere yarıyıl tatilinde kayak eğitimi

Bitlis'te öğrencilere yarıyıl tatilinde kayak eğitimi

Bitlis'te öğrencilere yarıyıl tatilinde kayak eğitimi

Bitlis'te öğrencilere yarıyıl tatilinde kayak eğitimi

Bitlis'te öğrencilere yarıyıl tatilinde kayak eğitimi

Bitlis'te öğrencilere yarıyıl tatilinde kayak eğitimi

Bitlis'te öğrencilere yarıyıl tatilinde kayak eğitimi

Bitlis'te öğrencilere yarıyıl tatilinde kayak eğitimi

Bitlis'te öğrencilere yarıyıl tatilinde kayak eğitimi

Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Son Dakika Haberleri

Erhan Onur, gençlik, Bitlis, Kayak, Güncel, Haber

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