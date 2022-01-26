Bitlis'te öğrencilere yarıyıl tatilinde kayak eğitimi

BİTLİS (DHA) - BİTLİS'te, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, yarıyıl tatiline giren 6 ile 15 yaşları arasındaki 170 öğrenciye kayak eğitimi veriliyor. Kayak antrenörü Mesut Huyut, geleceğin sporcularını yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kent merkezindeki Erhan Onur Güler Kayak Merkezi, kış sezonunun 1,5 ay önce açılmasıyla kayakseverlerin uğrak yeri oldu. Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yarıyıl tatiline giren 6 ile 15 yaş grubu arasındaki farklı okullardan 170 öğrenciye, tesiste, kayak eğitimi verilmeye başlandı. 4 antrenör tarafından haftanın 5 günü verilen eğitimlerde, öğrencilere kayak ve kayma teknikleri öğretiliyor.