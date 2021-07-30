Bitlis'te motosikletle minibüs çarpıştı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bitlis'te motosikletle minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Bitlis'te motosikletle minibüs çarpıştı: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Filit Gülelçin - Haberler | Güncel

Bitlis'in Güroymak ilçesinde motosikletle minibüsün çarpışması sonucu biri ağır iki kişi yaralandı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde motosikletle minibüsün çarpışması sonucu biri ağır iki kişi yaralandı.

İlçe merkezindeki D-300 kara yolunda motosikletle seyir halinde olan Maşallah ve Ömer Arıtürk kardeşler, kavşakta manevra yapan sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen minibüsle çarpıştı.

Kazada yaralanan iki kardeş, Güroymak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ömer Arıtürk'ün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filit Gülelçin

Adana Aladağ'daki orman yangını iki ilçeye daha sıçradı
Adana Aladağ'daki orman yangını iki ilçeye daha sıçradı
Tatilciler Marmaris'i terk ederken, tahliyeler de devam ediyor
Tatilciler Marmaris'i terk ederken, tahliyeler de devam ediyor
Son dakika haberi: Aydıncık'taki yangından etkilenenler yaşadıklarını anlattı
Son dakika haberi: Aydıncık'taki yangından etkilenenler yaşadıklarını anlattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Tanju Bilgiç Devlet Bahçeli Ömer Halisdemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Erken Demet Akalın Diana Spencer Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Mesut Özil Fatih Terim Burak Elmas Alper Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bitlis'te motosikletle minibüs çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 21:09:53. #1.14#

title