Bitlis'te Miraç Kandili'nde eller semaya açıldı
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Bitlis'te Miraç Kandili'nde eller semaya açıldı

10.03.2021 21:26 | Son Güncelleme: 10.03.2021 21:33
Bitlis'te Miraç Kandili'nde eller semaya açıldı

Bitlis'te Miraç Kandili sebebiyle camilere akın eden vatandaşlar pandemi kuralları uyarak geceyi ihya etti.

Bitlis'te Miraç Kandili sebebiyle camilere akın eden vatandaşlar pandemi kuralları uyarak geceyi ihya etti.

Beşminare Mahallesinde bulunan Kiler Camisi'nde Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Maske kullanan ve sosyal mesafe etiketlerine göre saf tutan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu gecede Miraç Kandili'nin manevi atmosferini yaşadı. Bitlis Müftüsü Faysal Geylani tarafından Miraç hadisesi ve Miraç'ın önemi anlatıldı. - BİTLİS

Bitlis'te Miraç Kandili'nde eller semaya açıldı
Bitlis'te Miraç Kandili'nde eller semaya açıldı
Bitlis'te Miraç Kandili'nde eller semaya açıldı
Bitlis'te Miraç Kandili'nde eller semaya açıldı
Bitlis'te Miraç Kandili'nde eller semaya açıldı
Bitlis'te Miraç Kandili'nde eller semaya açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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