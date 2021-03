Bitlis'te 'Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'

BİTLİS'te, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nce organize edilen 'Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi' kapsamında meslek lisesi öğrencileri, sanatsal etkinliklerle buluşturuluyor.

Bitlis merkez ve ilçelerinde bulunan ve bakanlık tarafından seçilen 7 okuldan gelen öğrenciler, Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi'nde 2 ay öğretmenler eşliğinde müzik ve resim alanında eğitim alacak. Eğitimler sonrası sergilenecek eserler üzerinden komisyon tarafından resim ve ses dalında 2 öğrenci seçilecek. Bu öğrenciler, diğer illerdeki öğrencilerle yarıştırılacak. Yarışma sonunda dereceye girenlere laptop hediye edilecek.

Öğrencilerin ve eğitmenlerin çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Bitlis Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, projeyle öğrencilerin sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Korkmaz, "Mesleki eğitimin gelişmesi adına bakanlığımız her türlü tedbiri alıyor. Son olarak bu kapsamda 1000 okul seçildi. İlimizde de 7 okul projeye dahil edildi. Bu okullarımızda her alanda bir iyileştirmeye gidiyoruz. Birinci ayağında bu okullarımızdaki mesleki eğitim öğretmenlerimizin gelişimlerini sağlamak amacıyla eğitimler verildi. Bunun yanında okullarımızın fiziki altyapıları ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Proje kapsamında 1000 okulun her birine Z tipi kütüphane yapıldı" dedi. İl Müdürü Korkmaz, öğrencilerin akademik yönden başarılarının ortaya çıkması için de çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Öğrencilerimizi, Güzel Sanatlar Lisesi ve bilim sanat merkezlerimiz ile eşleştiriyoruz. Çocuklarımız buradaki öğretmenler, öğrenciler ve atölyelerimizde eşleşerek, kendi ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda zaman geçirip eğitimler alıyorlar. Bu proje ile ilgili olarak bakanlığımız bugüne kadar 76 milyon TL'lik bir ödeneği harcadı. Biz bu projelerle mesleki eğitimi Türkiye'de güçlendireceğiz. Mesleki eğitim güçlendikçe ana eleman ihtiyacımız da bu şekilde karşılanmış olacaktır. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu

Okulda eğitim gören öğrenciler, projeye katılan öğretmen ve öğrencilere mini konser de verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ