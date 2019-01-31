Bitlis'te Kar Yığınları Kamyonlarla Kent Dışına Taşınıyor

BİTLİS'te kar yağışının durmasıya birlikte belediye karla mücadele ekipleri tarafından kentin belirli noktalarında toplanan kar kütleleri, kamyonlara yüklenip il dışına taşınıyor. Bugüne kadar 950 kamyon kar taşındığı, çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bitlis'te bir süredir aralıklarla yağan yoğun kar yağışının ardından kent merkezindeki caddelerde biriken kar kütleleri hayatı olumsuz etkiledi, yaya ve araç trafiğinde aksamalara neden oldu. Yağışın durmasıyla birlikte Bitlis Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, ev ve iş yeri sahiplerini uyararak çatılardaki kar yığınlarını ve buzları temizletti. Ekipler ardından cadde ve sokaklardaki karları temizleme çalışması başlattı. Kar kalınlığının yer yer 3 metreye ulaştığı kentteki karla mücadele çalışmaları 27 iş makinesi ve yaklaşık 70 personelle yürütülüyor. Çalışmalarda kentin belirli noktalarına toplanan kar kütleleri kamyonlara yüklenip il dışına taşınıyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Aras, kar yağışının durmasıyla birlikte soğuk nedeniyle cadde ve sokaklarda erimeyen kar kütlelerini belirli noktalara toplanıp kamyonlara yüklenerek il dışına taşındığını belirtti. Aras, şöyle dedi:

"Yaptığımız çalışmalarda şu ana kadar 950 kamyon kar taşındı. Bu yıl geçen yılın aksine daha çok kar yağdı. Bu da belediyemize ciddi anlamda maddi külfet getirmektedir. Kar yağışı ile birlikte başta toplu taşıma araçlarının güzergahları olmak üzere, okul güzergahları ve ana artelleri öncelikli olarak açıyoruz. Daha sonra yol genişletme çalışmaları ve tuzlama araçlarımızla buzlanmaların önüne geçmeye çalışıyoruz. Kar yağışının durması ile birlikte kenarlara yığdığımız karları kepçe ve kamyonlar marifetiyle düz arazilere boşaltıyoruz. 27 iş makinesi ve 70'e yakın personelle 24 saat esasına göre çalışmalarımızı yürütüyoruz. Halkımızın bu kar yağışından en az şekilde etkilenmesini sağlamak için gerekli çalışmaları yapıyoruz."

- Bitlis

Kaynak: DHA