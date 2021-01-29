Bitlis'te kar yağışı ulaşımı aksattı
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Bitlis'te kar yağışı ulaşımı aksattı

29.01.2021 21:18 | Son Güncelleme: 29.01.2021 21:23

Bitlis'te akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı aksattı.

Bitlis'te akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı aksattı.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bitlis'in Rahva mevkisinde ve Bitlis-Diyarbakır kara yolunun 15. kilometresinde yüze yakın araç yolda kaldı.

Polis ekipleri, ulusal ve uluslararası yük taşımacılığı yapan tırları, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle akaryakıt istasyonları ve yol kenarlarında bekletti.

Kara yolları ekiplerinin yolu temizlemesiyle polis ekipleri, kontrollü bir şekilde yolu ulaşıma açtı.

Ayrıca ekipler, yolda kara saplanan araçları da kurtardı.

Bitlis'te kar yağışı ulaşımı aksattı
Bitlis'te kar yağışı ulaşımı aksattı
Bitlis'te kar yağışı ulaşımı aksattı
Bitlis'te kar yağışı ulaşımı aksattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

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