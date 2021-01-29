Bitlis'te kar yağışı ulaşımı aksattı

Bitlis'te akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı aksattı.

Bitlis'te akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı aksattı.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bitlis'in Rahva mevkisinde ve Bitlis-Diyarbakır kara yolunun 15. kilometresinde yüze yakın araç yolda kaldı.

Polis ekipleri, ulusal ve uluslararası yük taşımacılığı yapan tırları, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle akaryakıt istasyonları ve yol kenarlarında bekletti.

Kara yolları ekiplerinin yolu temizlemesiyle polis ekipleri, kontrollü bir şekilde yolu ulaşıma açtı.

Ayrıca ekipler, yolda kara saplanan araçları da kurtardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur