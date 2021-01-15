Kapanan köy yollarında karla mücadele çalışması başlatıldı
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Kapanan köy yollarında karla mücadele çalışması başlatıldı

15.01.2021 14:47 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:32

Bitlis'te İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kardan kapanan köy yollarının açılması için mesai yapıyor.

Bitlis'te İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kardan kapanan köy yollarının açılması için mesai yapıyor.

Kentin zorlu coğrafyasına ve çığ tehlikesine rağmen merkez ile ilçelerin yol ağında çalışma yürüten ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için çaba gösteriyor.

Dünden bu yana etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 160 köy yolunun kapandığı kentte, 75 personel ve 52 iş makinesiyle karla mücadele çalışması yürütülüyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan ile il merkezine bağlı Küllüce köyü yolunda yürütülen çalışmaları inceledi.

Aydoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bitlis'te 160 köy yolunun ulaşıma kapanması üzerine ekiplerin seferber edildiğini söyledi.

Vatandaşların mağdur olmaması için gece gündüz çalıştıklarını belirten Aydoğdu, "Bu yıl karın geç yağmasından dolayı tasarrufumuz oldu. 9 şantiye, 75 personel ve 52 iş makinesiyle çalışmalarımız devam ediyor. 350 köy ve 293 mezra olmak üzere 643 yerleşim biriminin yolunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmaları yürütürken asılsız ihbar yapılmaması çağrısında bulunuyoruz. Asılsız ihbarlar başkasının hayatına mal oluyor. Dağlık ve çığ bölgelerinde çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

Kapanan köy yollarında karla mücadele çalışması başlatıldı
Kapanan köy yollarında karla mücadele çalışması başlatıldı
Kapanan köy yollarında karla mücadele çalışması başlatıldı
Kapanan köy yollarında karla mücadele çalışması başlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

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