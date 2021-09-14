Bitlis'te İlköğretim Haftası törenle kutlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bitlis'te İlköğretim Haftası törenle kutlandı

AA / Ahmet Okur - Haberler | Güncel
Bitlis'te İlköğretim Haftası törenle kutlandı

Bitlis'te İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Bitlis'te İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Ahmet Eren İlkokulu bahçesinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende öğrenciler şiir okudu.

Vali Yardımcısı izzet Cem Eser, yaptığı konuşmada, 2021-2022 eğitim öğretim yılını açtıklarını söyledi.

Eğitim ve öğretimin 3 temel ayağının olduğuna belirten Eser, "Bunlar öğretmen, öğrenci ve velidir. Bunlardan en önemlisi öğretmendir. Öğretmenlerimiz çok önemli bir meslek grubudur. Yeni eğitim ve öğretim yılının öğretmen, öğrenci ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz ise dünyanın koronavirüse karşı bir savaş halinde olduğunu kaydetti.

Son bir buçuk yıldır öğrencilerin tam anlamıyla okulla buluşmadıklarını ifade Korkmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Öğrencilerimizin eğitimini uzaktan devam ettirmeye çalıştık. Ancak takdir edersiniz ki hiçbir sistem öğretmenin yerini tutmuyor. Bizim bu yıl kararlılığımız okullarımızı kapatmama yönündedir. Ancak bu konuda size çok büyük görevler düşüyor. Çocuklarımız okulun bahçesine girdiği andan itibaren maske, mesafe ve temizliğe dikkat edeceğiz. Velilerimizden isteğimiz mümkünse aşı olmanızdır. Eğer aşı olmuyorsanız belirli aralıklarla PCR testi yaptırmanızdır. Çünkü toplu ortamlarda bir taşıyıcı bütün topluma bulaştırma riskine sahiptir."

Programa, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

AA / Ahmet Okur - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Mustafa Destici Ertuğrul Gazi Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop
Magazin Göksel Demet Özdemir
Spor Okan Buruk Diego Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri İbrahim Altay Mustafa Demir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bitlis'te İlköğretim Haftası törenle kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 16:16:44. #1.17#