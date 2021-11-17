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Bitlis'te göçerlerin dönüş yolculuğu sürüyor

AA / Ahmet Okur - Haberler | Güncel
Bitlis'te göçerlerin dönüş yolculuğu sürüyor

İlkbaharda binlerce küçükbaş hayvanla gelip yaz boyunca Bitlis ve ilçelerindeki yaylalarda konaklayan göçerlerin, havanın soğumasıyla sıcak bölgelere yolculuğu başladı.

BİTLİS (AA) - İlkbaharda binlerce küçükbaş hayvanla gelip yaz boyunca Bitlis ve ilçelerindeki yaylalarda konaklayan göçerlerin, havanın soğumasıyla sıcak bölgelere yolculuğu başladı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden hayvanlarıyla Bitlis'e gelen göçerler, kiraladıkları yaylalarda yaklaşık 6 ay kalarak hayvanlarını otlatıyor.

Elde ettikleri sütten yaptıkları peynir, tereyağı ve yoğurdu satarak ailelerini geçindiren yaylacılar, bugünlerde de günlerce sürecek dönüş yolculuğu için hazırlıklarını sürdürüyor.

Hayvanları ile belirledikleri güzergahta ilerleyen aileler, geceleri de suyun ve otlakların bulunduğu noktalarda konaklıyor.

Bölgenin zorlu coğrafyasında soğuk hava ve yaban hayvanlarına karşı mücadele veren yaylacılar, kilometrelerce yol yürüyerek gidecekleri bölgelere ulaşıyor.

Bitlis'te göçerlerin dönüş yolculuğu sürüyor

Bitlis'te göçerlerin dönüş yolculuğu sürüyor

Bitlis'te göçerlerin dönüş yolculuğu sürüyor

Bitlis'te göçerlerin dönüş yolculuğu sürüyor

AA / Ahmet Okur - Son Dakika Haberleri

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