Bitlis'te bir otomobilde 2 kilo 780 gram sentetik uyuşturucu bulundu
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Bitlis'te bir otomobilde 2 kilo 780 gram sentetik uyuşturucu bulundu

21.10.2020 00:39 | Son Güncelleme: 21.10.2020 00:42
Bitlis'te bir otomobilde 2 kilo 780 gram sentetik uyuşturucu bulundu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir otomobilde 2 kilo 780 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir otomobilde 2 kilo 780 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün ilçede durdurdukları bir otomobilde yaptıkları aramada 2 kilo 780 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Araçtaki A.Z. gözaltına alındı.

Açıklamada, kentte suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği de vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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