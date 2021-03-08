Bitlis'te besiciler zorlu kış şartlarına rağmen hayvanların bakımını ihmal etmiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bitlis'te besiciler zorlu kış şartlarına rağmen hayvanların bakımını ihmal etmiyor

08.03.2021 12:51 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:54
Bitlis'te besiciler zorlu kış şartlarına rağmen hayvanların bakımını ihmal etmiyor

Türkiye'de kışın en çetin geçtiği illerden Bitlis'te besiciler, yaşadıkları tüm zorluklara rağmen hayvanlarına bakabilmek için çaba gösteriyor.

Türkiye'de kışın en çetin geçtiği illerden Bitlis'te besiciler, yaşadıkları tüm zorluklara rağmen hayvanlarına bakabilmek için çaba gösteriyor.

Kar kalınlığın yüksek olduğu kırsal kesimdeki köylerde yaşayan besiciler, soğuk havaya aldırış etmeden hayvanlarının bakımını yapıyor.

Günün ilk ışıklarıyla ahırların yolunu tutan besiciler, dışarı çıkardıkları hayvanların bakımını yapıyor, beslenmelerini sağlıyor.

Yalnızçamlar köyünde yaşayan 68 yaşındaki Abdurrahim Sarıdağ, AA muhabirine, kışın kar ve soğuk hava nedeniyle hayvanların bakımında zorlandıklarını söyledi.

Yazın dağlarda topladıkları ot ve ağaç dallarını kışın kızaklarla köye getirerek hayvanları beslediklerini anlatan Sarıdağ, "Küçüklüğümden beri besicilik yapıyorum. Güneş doğduğu anda gelip hayvanların bakımıyla ilgileniyoruz. Yemlerini verdikten sonra tekrar ahıra alıyoruz. Öğleden sonra da yine aynı şekilde uğraşıyoruz. Gün boyunca onlarla ilgileniyoruz. Karı ezerek üzerine serdiğimiz otları hayvanlara yediriyoruz. " diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Nikol Paşinyan Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Soral Serdar Ortaç Hakan Taşıyan Demet Özdemir
Spor Caner Erkin Ali Şansalan Aykut Kocaman Halis Özkahya Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bitlis'te besiciler zorlu kış şartlarına rağmen hayvanların bakımını ihmal etmiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 12:57:06. #1.15#
title