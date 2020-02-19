Bitlis'te besiciler, yüzeyi donan gölde buzu kırıp hayvanlara su içiriyor

19.02.2020 13:12 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:12

Bitlis'in Ahlat ilçesinde besiciler, soğuk hava nedeniyle yüzeyi donan Nazik Gölü'nde buzları kırarak hayvanlarının su ihtiyacını karşılıyor.

Bölgede etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçeye 26 kilometre uzaktaki Dilburnu köyünde besiciler, yerleşim yerindeki su kaynaklarının donmasından dolayı hayvanların su ihtiyacını Nazik Gölü'nden karşılıyor.

Soğuk havanın etkisiyle yüzeyi donan gölde, kalınlığı 40 santimetreye ulaşan buz tabakasını kazma ve küreklerle kıran besiciler, buradan çıkardıkları suyu hayvanlara veriyor.

Köy sakinlerinden Ahmet Canbay, Nazik Gölü'nün her sene buz tuttuğunu belirterek, "Soğuktan ev sularımız da donuyor. Biz de mecburen göldeki buzu kırıp hayvanlarımızın su ihtiyacını karşılıyoruz." dedi.

Kaynak: AA