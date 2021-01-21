Bitlis'te belediye ekipleri, sokak hayvanlarını unutmadı
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Bitlis'te belediye ekipleri, sokak hayvanlarını unutmadı

21.01.2021 11:37 | Son Güncelleme: 21.01.2021 11:41
Bitlis'te belediye ekipleri, sokak hayvanlarını unutmadı

BİTLİS'in Adilcevaz Belediyesi ekipleri, soğuk kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı.

BİTLİS'in Adilcevaz Belediyesi ekipleri, soğuk kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı. Belediye Başkanı Necati Gürsoy, "Doğa, canlılarla güzel" dedi.

İlçede günlerdir etkili olan soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için Adilcevaz Belediyesi ekipleri harekete geçti. Belediye Başkanı Necati Gürsoy'un talimatıyla zabıta ekipleri, ekmek ve mamadan oluşan yiyecekleri hayvanların ulaşabilecekleri birçok yere koydu. İlçede soğuk havanın etkili olduğunu ve sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta zorluk çektiğini belirten Başkan Gürsoy, "Bu nedenle hayvanların aç kalmaması için belirli noktalara yiyecekler bırakıyoruz. Doğa, canlılarla güzel. Özellikle soğuk kış günlerinde bu hayvanların yiyeceğe daha çok ihtiyaçları oluyor. Hayvanlarımızı korumalıyız. Evimizde yemediğimiz, atık durumuna geçen yiyecekleri de doğadaki hayvanlarla paylaşabiliriz. Ekiplerimiz kış mevsimi boyunca belirli aralıklara doğaya yiyecek bırakmaya devam edecek" dedi.


Bitlis'te belediye ekipleri, sokak hayvanlarını unutmadı
Bitlis'te belediye ekipleri, sokak hayvanlarını unutmadı
Bitlis'te belediye ekipleri, sokak hayvanlarını unutmadı
Bitlis'te belediye ekipleri, sokak hayvanlarını unutmadı
Bitlis'te belediye ekipleri, sokak hayvanlarını unutmadı
Bitlis'te belediye ekipleri, sokak hayvanlarını unutmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih BEŞKARDEŞ

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