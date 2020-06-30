Bitlis'te bakliyat paketleme ve eleme tesisi kuruluyor
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Bitlis'te bakliyat paketleme ve eleme tesisi kuruluyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde girişimci Yusuf Demircan'ın, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi programı kapsamında hibe desteğiyle kuracağı bakliyat paketleme ve eleme tesisinin temeli törenle atıldı.

30.06.2020 13:39 | Son Güncelleme: 30.06.2020 13:44

Bitlis'in Ahlat ilçesinde girişimci Yusuf Demircan'ın, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi programı kapsamında hibe desteğiyle kuracağı bakliyat paketleme ve eleme tesisinin temeli törenle atıldı.

Kırklar Mahallesi'nde 2,5 milyon liralık yatırımla kurulacak tesisinin temel atma töreninde konuşan Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle yeni bir yatırımın temelini atmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ülke olarak büyük bir istikrar yakaladıklarını belirten Çoban, "Temelini attığımız fabrika ilçemizdeki 17. fabrikamız. İlimizde bu kapasitede endüstriyel yatırımı gerçekleştirmiş başka bir adres de yok. Bu yatırımı gerçekleştiren Demircan ailesini, kaymakamlık ve belediyemizin birlikte yürüttüğü proje ofisini, tarım teşkilatını ve emeği geçen herkesi kutluyorum." diye konuştu.

Tesis sahibi Demircan da proje bedelinin 2 milyon 531 bin lira olduğunu ve bunun yarısının hibe desteği olarak karşılanacağını dile getirdi.

2 bin 500 metrekare alanda inşa edilecek tesiste bakliyat ürünlerinin eleme ve paketlenmesinin yapılarak pazarlanmasının sağlanacağını aktaran Demircan, şöyle konuştu:

"Projeyi Ahlat Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Birimi yaptı. Yaklaşık 3 ay içinde projenin tamamlanarak 30 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Tesisimizle ilçede üretilen bakliyat ürünleri ve yaklaşık 57 bin ton kuru fasulyeye katma değer kazandırarak çiftçimizin daha fazla gelir elde etmesini sağlayacağız."

Bitlis'te bakliyat paketleme ve eleme tesisi kuruluyor

Kaynak: AA

Manşet

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