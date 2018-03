Bitlis'te 'Annemle Evde Kur'an-ı Kerim Okuyorum' Projesi

Bitlis Valiliği ve İl Müftülüğü tarafından organize edilen 'Annemle Evde Kur'an-ı Kerim Okuyorum' projesi düzenlenen programla başladı.

Bitlis Öğretmenevi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, eşi Şenay Ustaoğlu, İl Müftüsü Faysal Geylani, bazı kurum amirleri, Hafizeler ve eğitim alacak kursiyerle katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Siirt'te terör saldırısı sonucu şehit olan güvenlik korucularına rahmet, yaralı askerlere şifa dileyip "Milletimizin başı sağ olsun" diyerek sözlerine başlayan Vali İsmail Ustaoğlu, proje hakkında bilgi verdi. Bün çok önemli bir projenin startını vermek üzere bir araya geldikleri ifade eden Vali Ustaoğlu, "Bu proje dalga dalga ilimizde yayılarak her evde Allah'ın kelamının yükselmesine vesile olacaktır. Yaptığımız tespitler sonucunda en fazla eksik gördüğümüz husus ilimizde bayanlarımız Kur'an okuma ve öğrenme noktasında bir eksiklik vardır. Bu konuda farkındalık oluşturarak 'Annemle Evde Kur'an-ı Kerim Okuyorum' projesiyle başlayacaktır. Göreve başladığım günden beri ilimizdeki bayanların çoğunun Kur'an-ı Kerim bilmediğini gördüm. Kendi geleneksel olarak bildikleri belli dualarla namaz kılmaya, geçmişlerine dua etmeye çalışıyorlar. Ortada böyle acı bir tablo var. Bu organizasyonu ailelerle paylaşarak böyle güzel bir projeyi hayata geçirmiş olacağız. Mensubu bulunduğumuz ilk emri 'oku' olan dinimize göre Kur'an-ı Kerim'i her birimizin öğrenmesi, öğretmesi ve ailede bunun paylaşılmasından daha önemli bir husus olmamalıdır. Bitlis kültür ve medeniyeti çok eskilere dayanan bir ildir. Yüzyıllara meydan okuyan medreseleri hala ayaktadır. Bu millet tarihin her döneminde İslam'a sancaktarlık yapmış, özellikle Bitlis ili çok önemli şahsiyetleri kendi bağrında yetiştirmiştir. İlimizin bu konuda bayanlara yönelik çok fazla eksikliği var. Bu coğrafyanın terör belasından yıllardır çektiği sıkıntıyı hep beraber görüyoruz. Biz inanıyoruz ki eli kalem tutandan bu memlekete zarar gelmez. Ağzında Allah kelamını söyleyen, Kur'an-ı öğrenen ve bu anlamda alnı secdeye varanlardan zarar gelmez. Yavrularımızı milli, manevi anlamda milletine, devletine ve tüm değerlerine sahip yetiştirme adına ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Bu projeyle ilimizde farklı bir hava oluşturacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kursiyerlere Kur'an-ı Kerim verilerek projeye başlandı. - BİTLİS