Bitlis'te 90 kilo amonyum nitratla güçlendirilmiş EYP ele geçirildi
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Bitlis'te 90 kilo amonyum nitratla güçlendirilmiş EYP ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / VAHİT OLCAY - Haberler | Yerel

Bitlis'te 90 kilo amonyum nitratla güçlendirilmiş EYP ele geçirildi Bitlis kırsalında yürütülen operasyonda 90 kilo amonyum nitrat ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Bitlis'te 90 kilo amonyum nitratla güçlendirilmiş EYP ele geçirildi

BİTLİS - Bitlis kırsalında yürütülen operasyonda 90 kilo amonyum nitrat ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde, Bitlis merkeze bağlı Keçili köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, "BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Eren-11 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Hakan Toydemir 2021-34 Operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında 30 Nisan 2021 günü Keçili köyü kırsalında 1 adet 90 kilo amonyum nitrat ile güçlendirilmiş kablo komutalı EYP düzeneği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen EYP, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı alınarak gerekli incelemelerin ardından yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

Bitlis'te 90 kilo amonyum nitratla güçlendirilmiş EYP ele geçirildi
Bitlis'te 90 kilo amonyum nitratla güçlendirilmiş EYP ele geçirildi
Bitlis'te 90 kilo amonyum nitratla güçlendirilmiş EYP ele geçirildi
Bitlis'te 90 kilo amonyum nitratla güçlendirilmiş EYP ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT OLCAY

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