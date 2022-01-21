BİTLİS'TE 89 BİN ÖĞRENCİ YARIYIL TATİLİNE GİRDİ

BİTLİS (DHA) - BİTLİS'te 89 bin öğrenci karnelerini alarak yarı yıl tatiline girdi. Vali Oktay Çağatay, öğrencilere tatilde eğlenmelerini ve bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

Bitlis 8 Ağustos İlkokulu'da düzenlenen karne törene, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz katıldı. Vali Çağatay, sınıfları tek tek gezerek, öğrencilere karnelerini dağıttı. Karne dağıtım töreninde konuşan Vali Çağatay,öğrencilere tatilde eğlenmelerini ve bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.Vali Çağatay,"Öğrencilerimiz karnelerini alarak sömestr tatiline başladı. İlimizde 6 bin 700 öğretmenimiz, 89 bin öğrencimize bu dönem eğitim verdi. Geçen yıl pandemiden kaynaklı sıkıntıyı, çok şükür bu yıl yaşamadık. Okullarımızı kapatmadık, sağlıkla atlattık. Ümidimiz ikinci dönemi de sağlıkla atlatmak. Tüm öğretmen ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum. Öğrencilerin tatilde kitap okumalarını ve oynamalarını istiyoruz."dedi.