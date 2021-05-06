Bitlis'te 70 metreden akan Gümüşkanat Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor
Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Gümüşkanat köyünde, 70 metre yüksekten akan Gümüşkanat Şelalesi, eşsiz manzarasıyla ilgi çekiyor.
Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Gümüşkanat köyünde, 70 metre yüksekten akan Gümüşkanat Şelalesi, eşsiz manzarasıyla ilgi çekiyor.
İlçe merkezine 30 kilometre mesafedeki köyün yakınlarında bulunan şelale, el değmemiş doğasıyla ziyaretçilerine seyrine doyum olmayan güzellikler sunuyor.
Baş döndüren yüksekliğe sahip kayalıklardan akan ve doğal yapısıyla stüdyo ortamını andıran şelale, doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını cezbediyor.
Doğal güzelliğiyle turizme kazandırılmayı bekleyen şelale, drone ile görüntülendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur