Bitlis'te 4 metre karda hasta kurtarma operasyonu

12.02.2020 09:36 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:28

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yolu kar ve tipi nedeniyle kapanan köyde rahatsızlanan 15 yaşındaki Ali Kemal Hança, UMKE ekiplerinin uzun süren çabası sonucu hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye 35 kilometre mesafedeki Serinbayır köyünde rahatsızlanan Hança'yı, olumsuz hava koşulları dolayısıyla hastaneye götüremeyen yakınları, yetkililerden yardım istedi.

İhbar üzerine UMKE ekipleri, tıra yükledikleri paletli ambulansla hastanın bulunduğu köye hareket etti. Nemrut Dağı eteklerinde paletli ambulansla yola devam eden ekipler, kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu bölgede kara saplandı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye düştüğü bölgede küreklerle karı temizleyerek ambulansı çıkarmayı başaran ekipler, 6 saat süren çalışma sonucu köye ulaştı.

İlk müdahalenin ardından paletli ambulansa alınan hasta, kara yolunda bekleyen diğer ambulansa teslim edilerek Ahlat Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

112 sorumlu doktoru Eren Akman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihbarı aldıktan hemen sonra paletli ambulansla yola çıktıklarını söyledi.

Yaklaşık 6 saat süren çalışma sonucu köye ulaştıklarını belirten Akman, şöyle konuştu:

"Yolda çok fazla kar olduğu için bir süre mahsur kaldık. Ambulans kara saplandı, küreklerle çıkarmaya çalıştık. Sonunda vakamıza ulaştık. İl müdahalenin ardından kara ambulansına teslim ettik. Bu köy Nemrut Dağı eteğinde. 3-4 metre karın içinden geçtik. Arkadaşlar büyük uğraş verdi. Gayretlerinden dolayı teşekkür ederim."

Hastanın babası Hikmet Hança ise romatizma hastası oğlunun rahatsızlandığını, haber vermesi üzerine ekiplerin ambulansla gelerek müdahale ettiğini anlattı.

Hança, ilgilerinden dolayı sağlık görevlilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA