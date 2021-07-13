Bitlis'te "3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu" toplantısı yapıldı
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Bitlis'te "3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu" toplantısı yapıldı

Bitlis'te '3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu' toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Ahmet Okur - Haberler | Güncel

Bitlis Valisi Oktay Çağatay başkanlığında "3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu" toplantısı gerçekleştirildi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay başkanlığında "3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu" toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik konferans salonunda düzenlenen toplantıda, yıl içinde kentte yapılan projeler hakkında kurum temsilcilerince bilgi verildi.

Vali Çağatay, toplantıda yaptığı konuşmada, herkese aşı olması için çağrıda bulundu.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Nursel Özdemir, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri ve bazı sivil toplum örgütü temsilcileri de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

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Bitlis'te "3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu" toplantısı yapıldı - Haberler
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