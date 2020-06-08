Bitlis'te 290 kilo EYP, plastik patlayıcı ve fünye ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bitlis'te 290 kilo EYP, plastik patlayıcı ve fünye ele geçirildi

Bitlis'te 290 kilo EYP, plastik patlayıcı ve fünye ele geçirildiBİTLİS İl Jandarma Komutanlığı tarafından merkez ve Tatvan ilçesi kırsalında sürdürülen operasyonlarda, araziye gizlenmiş halde el yapımı patlayıcı (EYP), plastik patlayıcı ve çok sayıda fünye ele geçirildi.

08.06.2020 17:56 | Son Güncelleme: 08.06.2020 18:00

Bitlis'te 290 kilo EYP, plastik patlayıcı ve fünye ele geçirildi

BİTLİS İl Jandarma Komutanlığı tarafından merkez ve Tatvan ilçesi kırsalında sürdürülen operasyonlarda, araziye gizlenmiş halde el yapımı patlayıcı (EYP), plastik patlayıcı ve çok sayıda fünye ele geçirildi.

Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, dün bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek amacıyla 'Şehit J. Asb. Çvş. Dursun Şahin 2020-12' ve 'Şehit Uzm. J. I. Kad. Çvş. Sedat Köroğlu 2020-17' operasyonları başlatıldı. Operasyonlarda merkez ve Tatvan ilçesi kırsalında arama tarama çalışmalarında, Bitlis kırsalında 127 mekanik fünye, Tatvan ilçesi kırsalında ise 290 kilo ağırlığında 9 el yapımı patlayıcı, 1 plastik patlayıcı, 25 elektrikli fünye, 1 el telsizi ve 850 metre elektrik kablosu ele geçirildi. Malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla el konulurken, diğer malzemeler ve EYP düzenekleri ise yerinde patlatılarak imha edildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

Bitlis'te 290 kilo EYP, plastik patlayıcı ve fünye ele geçirildi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

HDP, erken seçim iddiaları devam ederken gizli ittifaklara tamamen kapıyı kapattı Haber
HDP, erken seçim iddiaları devam ederken gizli ittifaklara tamamen kapıyı kapattı
Son dakika: Benzin ve motorine büyük zam geldi Haber
Son dakika: Benzin ve motorine büyük zam geldi
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor Haber
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı Haber
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan buraya geliyor Haber
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan...
Ömer Çelik'ten 'Herkese 5 bin lira yardım gönderdik' iddialarına yanıt: Montaj yapıldı Haber
Ömer Çelik'ten "Herkese 5 bin lira yardım gönderdik" iddialarına yanıt: Montaj yapıldı
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp güpegündüz yaya kaldırımında cinsel ilişkiye girdiler!
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp güpegündüz yaya kaldırımında cinsel ilişkiye girdiler!
Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı
Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı
Havacılık devi British Airways, işten çıkarmalarla ilgili görüştüğü sendikayı tehdit etti
Havacılık devi British Airways, işten çıkarmalarla ilgili görüştüğü sendikayı tehdit etti
Sadece Amanoslar'da yaşayan 'Böceklerin kralı' Çanakkale'de görüldü
Sadece Amanoslar'da yaşayan "Böceklerin kralı" Çanakkale'de görüldü
Liverpool, 30 yıllık şampiyonluk hasretini Everton'ın stadında sonlandırabilir
Liverpool, 30 yıllık şampiyonluk hasretini Everton'ın stadında sonlandırabilir
Türk firması atık malzemelerden ürettiklerini 60 ülkeye satıyor
Türk firması atık malzemelerden ürettiklerini 60 ülkeye satıyor
Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves ile tartışan sevgilisi Tiago Ramos, cama yumruk atarak yaralandı
Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves ile tartışan sevgilisi Tiago Ramos, cama yumruk atarak yaralandı
Kadınların fotoğraflarını gizlice çekip sosyal medyada paylaşan şahıs aranıyor
Kadınların fotoğraflarını gizlice çekip sosyal medyada paylaşan şahıs aranıyor
Konut sektöründe kredi faizleri düşerken, fırsatçılar yüzde 30'a varan zam yaptı
Konut sektöründe kredi faizleri düşerken, fırsatçılar yüzde 30'a varan zam yaptı
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 369,5 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 369,5 liradan işlem görüyor
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
Haziran ayında göle gitmek isteyenler, karda araçlarıyla mahsur kaldı
Haziran ayında göle gitmek isteyenler, karda araçlarıyla mahsur kaldı
Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak sözler: Türkiye'den korkmuyoruz
Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak sözler: Türkiye'den korkmuyoruz
Polisler, maske uyarısı yaptıkları 3 kişinin saldırısına uğradı
Polisler, maske uyarısı yaptıkları 3 kişinin saldırısına uğradı
Sağlık Bakanı Koca'nın tüm uyarılarına rağmen sosyal mesafeye uyulmayan asker uğurlaması dikkat çekti
Sağlık Bakanı Koca'nın tüm uyarılarına rağmen sosyal mesafeye uyulmayan asker uğurlaması dikkat çekti
Son dakika: İşten çıkarılıp işsizlik maaşı alamayanlar için nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor
Son dakika: İşten çıkarılıp işsizlik maaşı alamayanlar için nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor
Türkiye'nin Brezilya'ya ihraç ettiği yerli solunum cihazları Sao Paulo'ya ulaştı
Türkiye'nin Brezilya'ya ihraç ettiği yerli solunum cihazları Sao Paulo'ya ulaştı
Salgın sürecinde Türkiye'de ilk kez bir hastanın omurilik sıvısında koronavirüs tespit edildi! Dünya literatürüne bildirilecek
Salgın sürecinde Türkiye'de ilk kez bir hastanın omurilik sıvısında koronavirüs tespit edildi! Dünya...
Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan'ın büstünün dikilmesinde ihmali bulunan 2 kişi görevden alındı
Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan'ın büstünün dikilmesinde ihmali bulunan 2 kişi görevden alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü
ING'den konut, taşıt, beyaz eşya ve mobilya sektörü ile KOBİ'lere yönelik düşük faizli dörtlü kredi paketi
ING'den konut, taşıt, beyaz eşya ve mobilya sektörü ile KOBİ'lere yönelik düşük faizli dörtlü kredi paketi
Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır
Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Musa Farisoğulları
Magazin Hande Erçel Hülya Avşar Mariah Carey Şeyma Subaşı
Spor İlhan Cavcav Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Malcolm Thomas
Daha Fazla Ateş Kadın Çocuk Haziran
Şu an buradasınız: Bitlis'te 290 kilo EYP, plastik patlayıcı ve fünye ele geçirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 18:00:13. #1.14#
title