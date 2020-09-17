Bitlis'te 205 sığınmacı yakalandı
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Bitlis'te 205 sığınmacı yakalandı

Bitlis'te yurda yasa dışı yollarla giren 205 sığınmacı yakalandı, organizatörlük yapan 5 kişi ise gözaltına alındı.

Bitlis'te 205 sığınmacı yakalandı
17.09.2020 23:47 | Son Güncelleme: 17.09.2020 23:50

Bitlis'te yurda yasa dışı yollarla giren 205 sığınmacı yakalandı, organizatörlük yapan 5 kişi ise gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, sığınmacı ve kaçakçılarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda il merkezinde durdurulan 1 kamyon ve 2 minibüste 205 sığınmacı yakalandı, organizatörlük yaptığı belirlenen İ.G, E.A, S.K, T.D. ve K.D. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Şener Toktaş
Şener Toktaş
AA Editörü
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