Bitlis'te 205 sığınmacı yakalandı Bitlis'te yurda yasa dışı yollarla giren 205 sığınmacı yakalandı, organizatörlük yapan 5 kişi ise gözaltına alındı.

Bitlis'te yurda yasa dışı yollarla giren 205 sığınmacı yakalandı, organizatörlük yapan 5 kişi ise gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, sığınmacı ve kaçakçılarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda il merkezinde durdurulan 1 kamyon ve 2 minibüste 205 sığınmacı yakalandı, organizatörlük yaptığı belirlenen İ.G, E.A, S.K, T.D. ve K.D. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA