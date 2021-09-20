Bitlis'te 2 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haberler
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Bitlis'te 2 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Haberler | Güncel
Bitlis'te 2 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

, BİTLİS'te, Jandarma Alay Komutanlığı tarafından başlatılan operasyon öncesinde merkeze bağlı 2 köy ve mezralarında teröristlerin yakalanması için ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

, BİTLİS'te, Jandarma Alay Komutanlığı tarafından başlatılan operasyon öncesinde merkeze bağlı 2 köy ve mezralarında teröristlerin yakalanması için ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınak tesis ettikleri bilgisi üzerine 2 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Bitlis İli Merkez İlçesi sınırları içerisinde bulunan; Yenice, Doğanlı köy ve mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 20 Eylül 2021 Pazartesi günü saat 05.00'ten itibaren ikinci bir emre kadar Sokağa Çıkma Yasağı ilan edilmiştir."


- Bitlis

Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Son Dakika Haberleri
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