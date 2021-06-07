Bitlis'te 12 köy ve bağlı mezralarındaki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Bitlis'in Hizan ilçesinde 12 köy ve mezralarında uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde 12 köy ve mezralarında uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Haziran'da Hizan'daki bazı köy ve mezralarında başlatılan sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hizan sınırlarındaki Koçlu, Keklik, Akbıyık, Gökçe, Karadal, Ölçülü, Bozpınar, Çayır, Köprü, Yelkıran, Aktay, Karal köy ve mezraları bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu, barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde örgüt mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, 6 Haziran saat 02.30'da başlatılan sokağa çıkma yasağı, bugün saat 18.00'den itibaren kaldırılmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş