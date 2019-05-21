Bitlis Tatvan'da 9 Hdp'li Meclis Üyesi Görevinden Uzaklaştırıldı: "Karar Hukuksuzdur"

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) dokuz meclis üyesi valiliğin talebi üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı. HDP Tatvan ilçesinde meclis çoğunluğunu elinde bulunduruyordu. Üye sayısı 5'e düşen siyasi parti böylece çoğunluğu kaybetti.

İçişleri Bakanlığının kararında, "5393 sayılı Belediye Kanununun 47. Maddesi gereğince Tatvan Belediye Meclis Üyeleri Serap Çakmak Genç, Suat Yetişkin, Diyar Orak, Ahmet Sağnıç, İsa Taş, Şükrü Aydemir, Mehmet Nedim Türemiş, Çetin Yılmaz, Selami Karahan'ın geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmasını müsaadelerinize arz ederim." ifadeleri yer aldı. Euronews.com'da Görüntüle