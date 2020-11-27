Bitlis kırsalında PKK'ya ait EYP ve top mühimmatı ele geçirildi
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Bitlis kırsalında PKK'ya ait EYP ve top mühimmatı ele geçirildi

27.11.2020 19:51 | Son Güncelleme: 27.11.2020 19:55
Bitlis kırsalında PKK'ya ait EYP ve top mühimmatı ele geçirildi

BİTLİS kırsalında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, teröristlere ait basma düzenekli el yapımı patlayıcı ile top mühimmatı ele geçirildi.

BİTLİS kırsalında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, teröristlere ait basma düzenekli el yapımı patlayıcı ile top mühimmatı ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcılar, yapılan incelemenin ardından imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis'e bağlı Sarıkonak kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 'Yıldırım- 15 Mutki-Sarpkaya Şehit Uzm. J. VI. Kad. Çvş. Eyüp Fidan 2020-160' operasyonu düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde her biri 3 kilo ağırlığında olan  amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 2 baska düzenekli el yapamı patayıcı ile 105 milimetrelik top mühimmatı ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcı, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile gerekli incelemeler yapıldıktan sonra olay yerinde imha edildi.

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Bitlis kırsalında PKK'ya ait EYP ve top mühimmatı ele geçirildi
Bitlis kırsalında PKK'ya ait EYP ve top mühimmatı ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ

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