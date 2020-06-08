Bitlis'in Eski Belediye Binası müze olmalıdır
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Bitlis'in Eski Belediye Binası müze olmalıdır

Bitlis kalesinin altında bulunan Bitlis'in tarihi yapılarından biri olan eski belediye binası ile ilgili Bitlis Düşünce Akademisi Başkanı Serdar Durer basın açıklaması yaptı.

Bitlis'in Eski Belediye Binası müze olmalıdır
08.06.2020 08:57 | Son Güncelleme: 08.06.2020 09:02

Durer yaptığı açıklamada şunları ifade etti; Bitlis'in sembollerinden, ihtişamı ile tarihe meydan okuyan, yıllar geçtikçe güzelliği daha da artan, zaman zaman çeşitli amaçlar için kullanılan eski bitlis belediye binasının artık bir müzeye çevrilmesinin vakti gelmiş, geçiyor. Hatta bir insan müzesine çevrilebilir.

Bitlis kurulduğu günden bugüne, içinden tarihin seyrini değiştiren, olayların akışına yön veren şahsiyetler çıkmıştır. Bitlis, geçmişinde bilim, sanat, edebiyat, tarih, felsefe, ve siyaset gibi bir çok alanda insanlık kültürünün merkezi ve mekanı olmuştur. Bugüne kadar bu şehirde bir kent müzesi yada balmumu müzesinin bulunmaması büyük bir kayıptır. Onun içindir ki muhakkak hem şahsiyetlerin, hem de buna tanıklık etmiş mekanların Bitlis'te yaşatılması önemli bir proje ve çalışma olacaktır. Bu mekanlarda hem bu şahsiyetlerin balmumundan yapılmış figürleri ve bu figürlerin önünde yaptıkları çalışmaları gösteren yazılı levhaların bulunması, hem prestij hemde bir kazanım olacağı unutulmamalıdır.

Durer sözlerine devamla; aslında Bitlis'te müze olacak o kadar çok yer var ki, mesela yıllardır söylüyorum, Vakıflar Bölge Müdürlüğü gibi büyük bir kurumun yıllardır Ihlasiye Medresesinde çalışmalarını sürdürmesini doğru bulmuyorum. Vakıflar Genel Müdürlüğünün, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, daire başkanları gibi üst düzey yöneticilerine konuyu geçmiş yıllarda, Düşünce Akademisi Başkanı olarak bizzat arz edip, Vakıflar Bitlis Bölge Müdürlüğüne yeni bina yapılması hususunda istirhamda bulunmuştum. Şu an ne aşamada olduğunu bilmiyorum. Böyle bir çalışma varmı onu da bilmiyorum, fakat görünürde Ihlasiye medresesi amacına uygun kullanılmama ya devam ediyor.

Başhan Hanı, Eleman Hanı ve daha sayabileceğim birçok kıymetli eserimizin de bir an önce turizme açılması Bitlis'in tarihine ve kültürüne hizmet eden mekanlar olarak hayatiyetlerini sürdürmeleri sağlanmalıdır. Dedi.

Kaynak: Bültenler

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