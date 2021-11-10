Bitlis Eren Üniversitesi'nde "Eren Bursu" bilgilendirme toplantısı

BİTLİS (AA) - Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ve Eren Holding iş birliğiyle öğrencilere verilen "Eren Bursu" bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu (BESYO) konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Eren Holding ailesinin Bitlis için çok değerli olduğunu belirtti.

Özel ve devlet üniversitelerinde verilen bursların geçen yıldan beri BEÜ'de verilen burs kadar geniş kapsamlı olmadığını belirten Elmastaş, şöyle konuştu:

"Bu burs bu yıl genişletilip verilmeseydi ve bazı bölümlerimiz 10 öğrencinin altında kalsaydı kapanacaktı. Dolayısıyla bazı program ve bölümlerimizin devam etmesi bu burs sayesinde oldu. Bu bizim ve üniversitemiz için önemli. Öğrenci sayımız 8 bin 800'den 10 bin 500 civarına çıktı. Bu veya başka alternatif burslarla bunu artıracağız. Bitlisli iş insanı Şerif Kanık da burs vermeyi düşünüyor. Bu burslar öğrencilerimize destek oluyor. Öğrenci sayımızı ve öğrenci kalitemizi de artırıyor. Bu desteklerinden dolayı başta Ahmet Eren olmak üzere Eren Holding ailesine teşekkür ediyorum."

Geçen yıl Eren Holding'in öğrencilere verdiği bursun protokolünü bu yıl revize ederek sayı ve miktarda artış sağladıklarını kaydeden Elmastaş, bursun bazı bölümlerde ilk 10'a, bazı bölümlerde ise ilk 20'ye kadar genişletildiğini aktardı.

Eren Holding Bitlis Temsilcisi Metin Kazaz ise Eren ailesinin, 2004'de Diyarbakır'daki uçak kazasında Nurullah Eren'i kaybetmesinin ardından yardımların yanı sıra kentte eğitim yatırımlarına başladığını söyledi.

"Bitlis'te nereye baksanız Eren Holding ailesinin yatırımlarını görürsünüz. Bunlardan en önemlisi burslardır." diyen Kazaz, "2004'de ilk önce Nurullah Eren Anadolu Lisesi'nde okuyan 30 öğrenciye burs verildi. O zaman kız öğrenci sayısı azdı ama şimdi aileler ve veliler kızlarının okumasını istiyor. Ahmet Eren'de bey de buna önem veriyor. Dolayısıyla Eren ailesinin yaptırdığı okullarda okuyan kız öğrencilerimize 350, erkek öğrencilere 275 lira burs veriliyor. En güzeli geçen yıl vermeye başladığımız bu bursla üniversitemizi tercih eden öğrencilere burs imkanı sağlamak olacak." diye konuştu.

Toplantıya, akademisyenler ile burs alan öğrenciler katıldı.

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