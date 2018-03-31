Bitlis En Güzel Günlerini Yaşıyor"

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Bitlis gördüğümüz ve izlediğimiz kadarıyla en güzel günlerini yaşıyor. İnşallah bugünlerin daha iyiye gitmesi ve bir daha tarih ve mazi olmuş acılı günlerin hiçbir şekilde yaşanmaması için kararlı duruşumuza sonuna kadar devam edeceğiz." dedi.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan belediyelerin çalışmalarını incelemek üzere Bitlis'te gelen Ersoy, Güroymak ilçesindeki semt sahasının açılışına katıldı.

Ersoy, ardından Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Mutki ilçesini ziyaret eden Ersoy, burada Merkez Camisi'nin açılışını yaptı, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Kılıç ile bir süre görüştü.

Ersoy, burada yaptığı konuşmada, ülke içinde ve dışında teröre karşı topyekün milli bir mücadele verdiklerini söyledi.

Bu mücadelenin her geçen gün milletin ve güvenlik güçlerinin desteğiyle, silahlı kuvvetlerin kararlı duruşuyla, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümetlerinin dirayetli idaresiyle çok başarılı bir şekilde götürüldüğünü anlatan Ersoy, şunları kaydetti:

"Bir daha milletimizin bu coğrafyasının acılarla gözyaşlarıyla karşı karşıya kalmaması, milletimizin günlük hayatına, eline silah alan birilerinin hiçbir şekilde musallat olmaması için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Yaptığımız mücadelenin en önemli araçlarından biri de terörle içli dışlı olmuş, milletin evlatlarının kanını akıtmaktan, kalleş yöntemlerle bunları üzmekten başka hiçbir derdi tasası olmayan, teröristlere yardım ve yataklıkta onlarla iş birliği yapmakta, kural ve vicdan tanımayan belediyelerimize kayyum atamaktı. Milletin parasının emanet edildiği belediyelerimizde, millete hizmet aşkıyla hareket edildiğinde neler yapılabildiğini, milletin hakkının milletimize nasıl teslim edildiği görmek amacıyla bütün bölgelerde ziyaretlerde bulunuyorum."

"Zorbalık ve eşkıyalık yapılmasına izin vermeyeceğiz"

"Eminim ki bugüne kadar ziyaret ettiğimiz hiçbir kayyumumuz bizi yanıltmadı. Çok güzel hizmetlerle karşı karşıya kaldık. Milletimizin kendilerine teslim ettiği emanete layıkıyla sahip çıktıklarını gördük." diyen Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Huzur, barış ve güvenliğimiz yerinde olduğunda, yöneticilerimizin niyetlerinin halis olduğunu gördüğümüzde her işin üstesinden gelebileceğimizi de görmüş oluyoruz. Bu çerçevede bugüne kadar bu hizmetlerin gerçekleşmesinde emek veren, Bitlis'te her anlamıyla huzurun ve güvenin hakim olmasında katkısı bulunan başta değerli valimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Bitlis gördüğümüz ve izlediğimiz kadarıyla en güzel günlerini yaşıyor. İnşallah bugünlerin daha iyiye gitmesi ve bir daha tarih ve mazi olmuş acılı günlerin hiçbir şekilde yaşanmaması için kararlı duruşumuza sonuna kadar devam edeceğiz. Hiç kimsenin bu millete baskıda bulunmasına, zorbalık ve eşkıyalık yapmasına bundan sonra da asla izin vermeyeceğiz."

Güroymak ilçesindeki semt sahasının açılışında konuşan Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu da belediyecilik adına güzel bir hizmetin açılışını gerçekleştireceklerini söyledi.

Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Burada inşallah cıvıl cıvıl yavrularımızın her biri spor alanında kendi yeteneklerini ortaya koyacak. Güroymak, tarihinin hiçbir döneminde bu kadar belediyecilik hizmeti almadı. Kaymakamlığımızın önderliğinde hizmetin ne olduğunu burada hep birlikte gördük. Bu hizmetler bundan sonra da devam edecek. Devletin bu millet için yolladığı, emanet ettiği paraların nasıl bu millete hizmet olarak döndüğünü de işte burada yapılan hizmetlerle de görüyoruz."