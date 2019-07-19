BİTLİS EKMEKLERİNİ AHLAT TAŞI'NDAN KAZANIYORLAR

BİTLİS'in Ahlat İlçesi'nde oldukça zorlu şartlarda çıkartılan, şekil verildikten sonra da binaların yalıtımında ve estetik görünümünde kulanılan Ahlat Taşı, bölgede yaşayan yüzlerce vatandaşın geçim kaynağını oluşturuyor. Yaz aylarında yoğun olarak çıkartılan Ahlat Taşı'nın metrekaresi ise 40-50 lira arasında ücretle satılıyor.

Ahlat'ta çıkarılan, ısı ve ses yalıtımı özelliklerinin yanı sıra estetik açıdan da güzel bir görünüme sahip olduğu için başta tarihi eserler olmak üzere cami, çeşme, minare, kümbet ve bina gibi çeşitli yapılarda kullanılan Nemrut Volkan'ı oluşumu Ahlat Taşı'nı çıkarmak için Nemrut Dağı eteklerindeki taş ocaklarına gelen işçi ve ustalar, sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmaya başlıyor. Balyoz, çivi ve manivela kullanılıp, bin bir güçlükle ve volkanik kütleler parçalanarak ocaklardan çıkartılan taşlar, usta ellerde kesilip düz tabakalar haline dönüştürülüyor. Satışa hazır hale getirilen taşların metre karesi ise 40-50 lira arasında alıcı buluyor.

Taş İşleme Ustası Necat Toptaş,Türkiye'nin çeşitli illerine zaman zaman da yurt dışına gönderilen Ahlat Taşı'nın yaz aylarında serin, kış aylarında ise sıcak tutan özelliğe sahip olduğunu bu nedenle de yoğun olarak tercih edildiğini söyledi. Ailesini geçimini taş ustalığı yaparak sağladığını belirten Toptaş, Zorlu bir iştir. Ancak Ahlat'ta birçok insanın gelir kaynağı bu taşlar sağlıyor. Çok dikkat isteyen bir iş. Bu konuda dikkatli olmazsanız, eliniz yada kolunuzu makineye kaptırabilirsiniz. Sabahın erken saatlerinde başlıyoruz. Akşam saat 1800'a kadar da çalışıyoruz. Yaz aylar boyunca çalışıp kış aylarında bu kazancımızla geçinmeye çalışıyoruz.dedi.

Kaynak: DHA