Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

25.12.2020 15:01 | Son Güncelleme: 25.12.2020 15:01
Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay AA'nın

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Tanğlay, makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi.

Başkan Tanğlay, haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim", yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" spor kategorisinde ise Fecri Balık'ın "Lastiklerden futbol sahası" fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafları çok beğendiğini dile getiren Tanğlay, "AA'nın spor, yaşam ve haber kategorilerindeki fotoğraflarını oyladık. Hayırlı olsun diyoruz. AA dünyaya mal olmuş bir haber ajansı. Çok güzel fotoğraflar var. Kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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