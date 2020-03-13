Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
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Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Güncel

Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu

Kanada merkezli Medicago adlı ilaç firması, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı aşı geliştirdiğini duyurdu. Firma, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon tarafından fonlanıyor.

13.03.2020 14:53 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:17
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon tarafından fonlanan Kanada merkezli şirket Medicago, Covid-19 aşısını geliştirdiklerini ve Amerikan İlaç ve Gıda İdaresi (FDA) onayını almaları halinde ayda 10 milyon aşıyı üretmeye başlayabileceklerini duyurdu.

ÖZEL BİR YÖNTEM İLE ELDE EDİLDİ

Koronavirüsün genetik sekansını elde eder etmez 20 gün içinde aşıyı geliştirdiklerini söyleyen Medicago CEOsu Bruce Clark, genetik kodun özel bir yöntem ile elde edildiğini ve bu yöntemin de FDA tarafından onaylanmasına ihtiyaç duyduklarını kaydetti. Clark, bürokratik engeller ortadan kaldırılırsa aşının Kasım ayında hazır olacağını açıkladı.

DİĞER FİRMALARA GÖNDERME

Bunun yanı sıra İsrailli bir firma da aşıyı geliştirmeyi başardıklarını ileri sürdü. Medicago CEOsu Clark ise kendi yöntemlerinin bu şirketten daha etkili ve güvenilir olduğunu iddia ederek şunları söyledi: "Aşıyı geliştirdiklerini öne süren birkaç firma daha var ancak bunlar farklı teknolojiler. Bazıları, bırakın Covid-19'u henüz hiçbir konuda kendini kanıtlamamış olan RNA veya DNA bazlı aşı türleri. Umarım başarılı olurlar tabi."

BİTKİSEL YÖNTEM SAYESİNDE HIZLA GELİŞTİRİLDİ

Clark, kendi ekibinin başarısını ve bu kadar hızlı şekilde bir aşı geliştirilmesini kullandıkları metod ile açıklıyor. O da; aşı proteinlerini geliştirmek için biyolojik reaktör olarak geleneksel tavuk yumurtası değil bitki kullanılması.

DARPA'DAN MİLYONLARCA DOLARLIK FON

Pentagon'un Gelişmiş Savunma Araştırma ve Proje Ajansı'nın (DARPA) bu yeni yöntem nedeni ile Medicago'yu desteklediği ve bunun için 'Mavi Melek' programı çerçevesinde 100 milyon dolar bütçe ayırdığı belirtiliyor. Bu bütçenin aslan payının Medicago firmasının Kuzey Carolina eyaletinde kurulan yeni laboratuarı için harcandığı aktarılıyor. 20 günde geliştirilen aşı da bu laboratuarda üretildi.

Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu

Haberin Videosu:

Kanada'da Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu

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