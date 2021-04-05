Bitkisel ürünlerle vücut bağışıklığı kazanılıyor
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Bitkisel ürünlerle vücut bağışıklığı kazanılıyor

İhlas Haber Ajansı / MURAT BAŞAL - Haberler | Sağlık

Bitkisel ürünlerle vücut bağışıklığı kazanılıyor Diyarbakır'da yıllardır tamamlayıcı bitkisel ilaçlarla hizmet veren fitoterapi uzmanı Sinan Alabalık, bitkisel ürünlerle vücut bağışıklığının kazanılabileceğini söyledi.

Bitkisel ürünlerle vücut bağışıklığı kazanılıyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yıllardır tamamlayıcı bitkisel ilaçlarla hizmet veren fitoterapi uzmanı Sinan Alabalık, bitkisel ürünlerle vücut bağışıklığının kazanılabileceğini söyledi.

Fitoterapi uzmanı Sinan Alabalık, bahar aylarındaki salgınlara karşı vatandaşları uyardı. Bitkisel ürünlerle vücut bağışıklığının artabileceğini kaydeden Alabalık, GDO'lu ürünlerin bağışıklık sistemini bozduğunu söyledi. Alabalık, "Özellikle gribal enfeksiyonlarda bağışıklık sistemini güçlendirmemiz lazım. Apiterapi ürünlerini kullanmalıyız. Bunun yanı sıra antiviral çayları içmekte fayda var, bu çaylar gribal enfeksiyona karşı oldukça etkili. Doğada bulunan ada çayı, olmazsa olmazımız ve müthiş antiviral çayımız. Buna limon da ilave ettiğimiz zaman bağışıklık sistemini güçlendiririz. Özellikle kuşburnu 1 kilogramı 60 kilogram limon ve portakala eşdeğer C vitamini vardır. Kış mevsiminde astım ve KOAH oldukça yaygın vaziyette. Bize gelen hastalarımıza yapmış olduğum bitkisel ve gıda destekli karışımlarla 6 aylık sürede tamamıyla astım ve KOAH'ı tedavi ettik, gelen hastalarda da bunu gördük. İnsanlar iyileşince ben de mutlu oluyorum" dedi.

Astım ve KOAH hastaları için hazırladığı karışımların korona virüs hastalarına da iyi geldiğini kaydeden Alabalık, "Bu süreçte yıllar önce astım ve KOAH için hastalarıma verdiğim karışımlar korona virüs hastalarına da iyi geldi. Verdiğim ürünlerle kısa sürede akciğerde oksijen miktarını artırdığı gibi öksürük semptomlarının ortadan kalktığını gördüm. Bağışıklık sistemini güçlendirerek pozitif vakaların kısa bir süre sonra negatif olarak geri dönüş yaptığını da gördüm" diye konuştu.

"GDO'lu ürünlerden uzak durun"

Bağışıklık sistemini çökerten GDO'lu ürünlerden uzak durulması gerektiğini dile getiren Alabalık, "Her ürün mevsiminde kullanılmalı, tüketilmeli. Salatalık, domates, patlıcan ve biber yazın tüketilmeli. Kış mevsiminde kış mevsimi ürünleri tüketilmeli. Son yıllarda GDO'lu ürünlerden dolayı insanların genetik yapıları bozulmuş ve bağışıklık sistemleri çökmüş vaziyette. Mor renk meyve ve sebze türünü tüketmekte fayda var. Hayatım boyunca 1 kez tek hastaneye gittim gözlerim için bunun dışında hastaneye gitmedim. Bitkisel ürünlerle kendi tedavimi yapıyorum" şeklinde konuştu.

Bitkisel ürünlerle vücut bağışıklığı kazanılıyor
Bitkisel ürünlerle vücut bağışıklığı kazanılıyor
Bitkisel ürünlerle vücut bağışıklığı kazanılıyor
Bitkisel ürünlerle vücut bağışıklığı kazanılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT BAŞAL

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