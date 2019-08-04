Bitkin düşen kızıl şahine sahip çıktı

Bitkin düşen kızıl şahine sahip çıktı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir vatandaş bitkin halde bulduğu kızıl şahini veterinere götürdü.

4.08.2019 14:56
Bitkin düşen kızıl şahine sahip çıktı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir vatandaş bitkin halde bulduğu kızıl şahini veterinere götürdü.
Küçükali Mahallesi'nde Muzaffer Aslan, yol kenarında bitkin halde bulduğu kızıl şahini aracıyla veterinere götürdü.
Muayenesinde yaralanmadığı açlık ve susuzluktan bitkin düştüğü belirlenen kızıl şahine vitamin ve su verildi.
Şahin, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Kaynak: AA
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