Bitcoin üretmeye yarayan 5 milyon TL'lik kaçak cihaz ele geçirildi
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Bitcoin üretmeye yarayan 5 milyon TL'lik kaçak cihaz ele geçirildi

Bitcoin üretmeye yarayan 5 milyon TL'lik kaçak cihaz ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Davut CAN - Haberler | Güncel

İZMİR'in Karabağlar ilçesindeki depoya düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan, bitcoin üretmeye yarayan 501 cihaz ele geçirildi.

İZMİR'in Karabağlar ilçesindeki depoya düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan, bitcoin üretmeye yarayan 501 cihaz ele geçirildi.

İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Karabağlar ilçesindeki apartmanın altındaki depoda gümrük kaçağı teknolojik cihaz olduğu istihbaratı üzerine harekete geçti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan ve Bitcoin üretmeye yarayan 501 cihaz ele geçirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, cihazların ülkeye İstanbul'dan sokulduğu, orada bazı kişiler tarafından kullanıldıktan sonra İzmir'e getirildiği tespit edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili 4 kişi hakkında işlem başlatırken, cihazların Tasfiye İşleri Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.


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Bitcoin üretmeye yarayan 5 milyon TL'lik kaçak cihaz ele geçirildi
Bitcoin üretmeye yarayan 5 milyon TL'lik kaçak cihaz ele geçirildi
Bitcoin üretmeye yarayan 5 milyon TL'lik kaçak cihaz ele geçirildi
Bitcoin üretmeye yarayan 5 milyon TL'lik kaçak cihaz ele geçirildi
Bitcoin üretmeye yarayan 5 milyon TL'lik kaçak cihaz ele geçirildi
Bitcoin üretmeye yarayan 5 milyon TL'lik kaçak cihaz ele geçirildi
Bitcoin üretmeye yarayan 5 milyon TL'lik kaçak cihaz ele geçirildi
Bitcoin üretmeye yarayan 5 milyon TL'lik kaçak cihaz ele geçirildi
Bitcoin üretmeye yarayan 5 milyon TL'lik kaçak cihaz ele geçirildi
Bitcoin üretmeye yarayan 5 milyon TL'lik kaçak cihaz ele geçirildi
Bitcoin üretmeye yarayan 5 milyon TL'lik kaçak cihaz ele geçirildi
Bitcoin üretmeye yarayan 5 milyon TL'lik kaçak cihaz ele geçirildi
Bitcoin üretmeye yarayan 5 milyon TL'lik kaçak cihaz ele geçirildi
Bitcoin üretmeye yarayan 5 milyon TL'lik kaçak cihaz ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN

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